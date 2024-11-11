Вагітна дружина Володимира Остапчука знялася у неочікуваній фотосесії - фото

У пальто на голе тіло — дружина Остапчука захопила вагітними фото
Дружина шоумена Володимира Остапчука — Катерина — вирішила закарбувати спогади про свою вагітність на фото. Блогерка знялася у стильній фотосесії.
Світлинами Катерина поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Дружина Остапчука знялася у вагітні фотосесії
На останніх термінах вагітності Катерина позувала перед фотокамерами.
Для фотосесії дружина телеведучого обрала незвичний образ. Катерина з'явилася у кадрі у темно-синьому пальто на голе тіло, відкривши чималий животик. Волосся блогерка зібрала в лаконічну зачіску та зробила легкий макіяж.
"Мама", — коротко підписала світлини Катерина.
Зазначимо, напередодні Катерина неабияк налякала шанувальників. Дружина Володимира Остапчука опинилася в лікарні через загрозу передчасних пологів.
Раніше Володимир Остапчук із дружиною разом знялися в романтичній осінній фотосесії.
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