Вагітна дружина Володимира Остапчука знялася у неочікуваній фотосесії - фото

Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина шоумена Володимира Остапчука — Катерина — вирішила закарбувати спогади про свою вагітність на фото. Блогерка знялася у стильній фотосесії.

Світлинами Катерина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На останніх термінах вагітності Катерина позувала перед фотокамерами.

Вагітна Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина Володимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Для фотосесії дружина телеведучого обрала незвичний образ. Катерина з'явилася у кадрі у темно-синьому пальто на голе тіло, відкривши чималий животик. Волосся блогерка зібрала в лаконічну зачіску та зробила легкий макіяж.

"Мама", — коротко підписала світлини Катерина.

Катерина Полтавська. Фото: instagram.com/poka.tya

Вагітна дружина Володимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Зазначимо, напередодні Катерина неабияк налякала шанувальників. Дружина Володимира Остапчука опинилася в лікарні через загрозу передчасних пологів.

Раніше Володимир Остапчук із дружиною разом знялися в романтичній осінній фотосесії.