Беременная жена Владимира Остапчука снялась в неожиданной фотосессии.

В пальто на голое тело — жена Остапчука поразила беременными фото
Жена шоумена Владимира Остапчука — Екатерина — решила запечатлеть воспоминания о своей беременности на фото. Блогер снялась в стильной фотосессии.
Фотографиями Екатерина поделилась на своей странице в Instagram.
Жена Остапчука снялась в беременной фотосессии
На последних сроках беременности Екатерина позировала перед фотокамерами.
Для фотосессии жена телеведущего избрала необычный образ. Екатерина появилась в кадре в темно-синем пальто на голое тело, открыв немалый животик. Волосы блогер собрала в лаконичную прическу и сделала легкий макияж.
"Мама", — коротко подписала фотографии Екатерина.
Отметим, накануне Екатерина изрядно испугала поклонников. Жена Владимира Остапчука оказалась в больнице из-за угрозы преждевременных родов.
Ранее Владимир Остапчук с супругой вместе снялись в романтической осенней фотосессии.
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