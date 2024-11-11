Беременная жена Владимира Остапчука снялась в неожиданной фотосессии.

Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Жена шоумена Владимира Остапчука — Екатерина — решила запечатлеть воспоминания о своей беременности на фото. Блогер снялась в стильной фотосессии.

Фотографиями Екатерина поделилась на своей странице в Instagram.

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На последних сроках беременности Екатерина позировала перед фотокамерами.

Беременная Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Жена Владимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Для фотосессии жена телеведущего избрала необычный образ. Екатерина появилась в кадре в темно-синем пальто на голое тело, открыв немалый животик. Волосы блогер собрала в лаконичную прическу и сделала легкий макияж.

"Мама", — коротко подписала фотографии Екатерина.

Екатерина Полтавская. Фото: instagram.com/poka.tya

Беременная супруга Владимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Отметим, накануне Екатерина изрядно испугала поклонников. Жена Владимира Остапчука оказалась в больнице из-за угрозы преждевременных родов.

Ранее Владимир Остапчук с супругой вместе снялись в романтической осенней фотосессии.