Беременная жена Владимира Остапчука зажгла немалый животик - фото

Беременная жена Остапчука засветила большой животик на фотосессии
Жена телеведущего Владимира Остапчука находится на последних сроках беременности. В память об этом времени Екатерина устроила фотосессию.
Кадрамы блогерша поделилась в Instagram.
Жена Владимира Остапчука засветила немалый животик
Памятные фото для Екатерины сделала звезда "Женского квартала" Марта Адамчук, которая в свободное время охотно устраивает съемку для друзей.
Для фотосессии жена шоумена выбрала стильный и очень уютный образ. Екатерина позировала в кадре в шерстяном костюме из свитера и юбки в молочном цвете.
Волосы блогер собрала в присущую ей лаконичную прическу и сделала легкий макияж. Также свой образ она дополнила золотыми украшениями.
В кадре будущая мамочка решила подчеркнуть свое состояние и обнажила немалый животик.
"Мамина черешня", — коротко подписала фото жена Остапчука.
Ранее беременная жена Владимира Остапчука позировала в кадре в пальто на голое тело.
Также на днях Екатерина попала в больницу из-за угрозы преждевременных родов.
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