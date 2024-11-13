Беременная жена Владимира Остапчука зажгла немалый животик - фото

Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Жена телеведущего Владимира Остапчука находится на последних сроках беременности. В память об этом времени Екатерина устроила фотосессию.

Кадрамы блогерша поделилась в Instagram.

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Памятные фото для Екатерины сделала звезда "Женского квартала" Марта Адамчук, которая в свободное время охотно устраивает съемку для друзей.

Жена Владимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Беременная Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Для фотосессии жена шоумена выбрала стильный и очень уютный образ. Екатерина позировала в кадре в шерстяном костюме из свитера и юбки в молочном цвете.

Екатерина Полтавская. Фото: instagram.com/poka.tya

Волосы блогер собрала в присущую ей лаконичную прическу и сделала легкий макияж. Также свой образ она дополнила золотыми украшениями.

Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

В кадре будущая мамочка решила подчеркнуть свое состояние и обнажила немалый животик.

"Мамина черешня", — коротко подписала фото жена Остапчука.

Беременная супруга Владимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Ранее беременная жена Владимира Остапчука позировала в кадре в пальто на голое тело.

Также на днях Екатерина попала в больницу из-за угрозы преждевременных родов.