Жена Владимира Остапчука снялась топлесс во время беременности.

Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Жена шоумена Владимира Остапчука — Екатерина — удивила смелым фото. Блоггерша сфотографировалась топлесс на последних месяцах беременности.

Фото Екатерина опубликовала в Instastories.

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24-летняя избранница телеведущего сделала селфи в зеркале. В кадре Екатерина прикрыла рукой обнаженную грудь и продемонстрировала большой животик.

"Две недели до доношенной беременности", — написала блогерша.

Жена Владимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Подписчики Екатерины отреагировали на ее откровенную фотографию. Поклонники поинтересовались у будущей мамочки, как ей удается не набирать лишние килограммы во время беременности и держать себя в форме.

В ответ Екатерина призналась, что не одобряет никаких диет и специальных курсов по похудению для беременных, а своей фигурой обязана генетике.

"Я на самом деле ничего не делаю. Мне просто повезло, но и последний месяц я постоянно занята делами и нет времени объедаться. А возможно, это просто физиология. Изменения тела во время беременности — это рандом. Кто-то почти не ест, но набирает 30 кг, кто-то много ест, но почти не набирает. Я просто не могу смотреть на тех специалистов, которые впаривают свои курсы о поддержании формы во время беременности", — поделилась жена телеведущего.

Екатерина Остапчук ответила фанам. Фото: instagram.com/poka.tya

Ранее жена Владимира Остапчука ошеломила новой фотосессией в пальто на голое тело.

Также на днях Екатерина оказалась в больнице из-за угрозы преждевременных родов.