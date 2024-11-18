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Зірка "Дизель Шоу" поставила на місце коментаторів з Росії

18 листопада 2024 17:00
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Вікторія Булітко з Дизель Шоу різко відповіла на коментарі росіян — фото
Вікторія Булітко. Фото: instagram.com/bulitka
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко відреагувала на коментарі росіян. Акторка поставила на місце мешканців країни-агресорки, які продовжують вірити пропаганді Кремля. 

Відповіддю зірка поділилася в Instagram

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Вікторія Булітко відповіла на коментарі росіян

У своїх соцмережах акторка отримала відповідь від мешканця РФ, який звинуватив українців у тому, що вони "бомбили російський народ". 

Вікторія Булітко відповіла на коментарі з РФ
Вікторія Булітко відповіла на коментарі з РФ. Фото: instagram.com/bulitka

У відповідь Булітко розкрила очі росіянину, а також зазначила, що змін у свідомості мешканців країни-агресорки очікувати не варто.

"Ви взагалі знаєте, щи ми жили мирним життям, поки не прийшли ви. Ніхто ваш народ не бомбив. Вітайте вашу пропаганду. Ви — дурне теля", — відповіла акторка.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк відмовився отримувати престижну міжнародну премію через росіянку.

Також Маша Єфросиніна показала, як із сином ховалася від російської атаки на Київ.

соцмережі Дизель шоу українські зірки війна в Україні Вікторія Булітко

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