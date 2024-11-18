Вікторія Булітко з Дизель Шоу різко відповіла на коментарі росіян — фото

Вікторія Булітко. Фото: instagram.com/bulitka

Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко відреагувала на коментарі росіян. Акторка поставила на місце мешканців країни-агресорки, які продовжують вірити пропаганді Кремля.

Відповіддю зірка поділилася в Instagram.

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Вікторія Булітко відповіла на коментарі росіян

У своїх соцмережах акторка отримала відповідь від мешканця РФ, який звинуватив українців у тому, що вони "бомбили російський народ".

Вікторія Булітко відповіла на коментарі з РФ. Фото: instagram.com/bulitka

У відповідь Булітко розкрила очі росіянину, а також зазначила, що змін у свідомості мешканців країни-агресорки очікувати не варто.

"Ви взагалі знаєте, щи ми жили мирним життям, поки не прийшли ви. Ніхто ваш народ не бомбив. Вітайте вашу пропаганду. Ви — дурне теля", — відповіла акторка.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк відмовився отримувати престижну міжнародну премію через росіянку.

Також Маша Єфросиніна показала, як із сином ховалася від російської атаки на Київ.