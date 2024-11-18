Виктория Булитко из Дизель Шоу резко ответила на комментарии россиян.

Виктория Булитко. Фото: instagram.com/bulitka

Звезда "ДизельШоу" Виктория Булитко отреагировала на комментарии россиян. Актриса поставила на место жителей страны-агрессорки, которые продолжают верить пропаганде Кремля.

Ответом звезда поделилась в Instagram.

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Виктория Булитко ответила на комментарии россиян

В своих соцсетях актриса получила ответ от жителя РФ, обвинившего украинцев в том, что они "бомбили русский народ".

Виктория Булитко ответила на комментарии из РФ. Фото: instagram.com/bulitka

В ответ Булитко открыла глаза россиянину, а также отметила, что изменений в сознании жителей страны-агрессорки ожидать не стоит.

"Вы вообще знаете, чтобы мы жили мирной жизнью, пока не пришли вы. Никто ваш народ не бомбил. Приветствуйте вашу пропаганду. Вы — глупый теленок" , — ответила актриса.

Напомним, Андрей Хливнюк отказался получать престижную международную премию из-за россиянки.

Также Маша Ефросинина показала, как с сыном скрывалась от российской атаки на Киев.