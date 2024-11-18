Виктория Булитко из Дизель Шоу резко ответила на комментарии россиян.

Звезда "Дизель Шоу" поставила на место комментаторов из России
Звезда "ДизельШоу" Виктория Булитко отреагировала на комментарии россиян. Актриса поставила на место жителей страны-агрессорки, которые продолжают верить пропаганде Кремля.
Ответом звезда поделилась в Instagram.
Виктория Булитко ответила на комментарии россиян
В своих соцсетях актриса получила ответ от жителя РФ, обвинившего украинцев в том, что они "бомбили русский народ".
В ответ Булитко открыла глаза россиянину, а также отметила, что изменений в сознании жителей страны-агрессорки ожидать не стоит.
"Вы вообще знаете, чтобы мы жили мирной жизнью, пока не пришли вы. Никто ваш народ не бомбил. Приветствуйте вашу пропаганду. Вы — глупый теленок" , — ответила актриса.
Напомним, Андрей Хливнюк отказался получать престижную международную премию из-за россиянки.
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