Єфросиніна із сином ховалася від ракет у метро

Українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала, як ховалася із сином Олександром від російських ракет. Зірка бігла до найближчої станції столичного метро.

Відповідні фото вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Ведуча показалася у спортивному костюмі й окулярах у метро. Вона разом із 10-річним сином Олександром вранці прийшла ховатися від російських ракет та дронів у столичне метро. Зірка зізналася, що сьогодні вони вдвох були вимушені дуже швидко збиратися та бігти в укриття.

"Якось "дві стіни" нас сьогодні не заспокоїли. Ми знову в метро. Але відчули себе там "новачками в класі" — прибігли під вибухи майже босоніж", — написала ведуча.

Єфросиніна розповіла, як вони разом проводили час, поки наші захисники збивали дрони та ракети в небі над Україною.

"Люди навколо з карематами, рюкзаками, водою, ковдрами та спальниками. Молодь читає книжки. Ми ж роздивлялися карту руху ракет і бажали росії горіти в пекучій лаві на кілька поколінь вперед", — додала вона.

Маша Єфросиніна із сином Олександром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Раніше ми писали про те, що Єфросиніна перевтілилася у яскраву крадійку заради збору для ЗСУ. А також ведуча розповіла, як її син перелякався через атаку шахедів.