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Босоніж під вибухи — Єфросиніна показалася із сином у метро

17 листопада 2024 13:55
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Єфросиніна із сином ховалася від ракет у метро
Українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала, як ховалася із сином Олександром від російських ракет. Зірка бігла до найближчої станції столичного метро.

Відповідні фото вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Ведуча показалася у спортивному костюмі й окулярах у метро. Вона разом із 10-річним сином Олександром вранці прийшла ховатися від російських ракет та дронів у столичне метро. Зірка зізналася, що сьогодні вони вдвох були вимушені дуже швидко збиратися та бігти в укриття.

"Якось "дві стіни" нас сьогодні не заспокоїли. Ми знову в метро. Але відчули себе там "новачками в класі" — прибігли під вибухи майже босоніж", — написала ведуча.

Єфросиніна розповіла, як вони разом проводили час, поки наші захисники збивали дрони та ракети в небі над Україною.

"Люди навколо з карематами, рюкзаками, водою, ковдрами та спальниками. Молодь читає книжки. Ми ж роздивлялися карту руху ракет і бажали росії горіти в пекучій лаві на кілька поколінь вперед", — додала вона.

Єфросиніна ховалась у метро
Маша Єфросиніна із сином Олександром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Раніше ми писали про те, що Єфросиніна перевтілилася у яскраву крадійку заради збору для ЗСУ. А також ведуча розповіла, як її син перелякався через атаку шахедів.

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