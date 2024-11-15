Син Маші Єфросиніної боїться за батька в ЗСУ — як зірка підтримує дитину

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв. Фото: Instagram.com/timur_khromaev

Українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна поділилася зворушливими деталями, як її сім’я справляється з випробуваннями війни. Її чоловік, Тимур Хромаєв, нині захищає Україну у складі Збройних сил, а 10-річний син Сашко переживає складні емоції через тривожні новини та довгу розлуку з батьком.

Про це Єфросиніна розповіла в інтерв'ю Elle.

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Єфросиніна поділилась переживаннями за сина

За словами Маші, Сашко добре розуміє, що відбувається, і уважно стежить за подіями. Хлопець постійно моніторить новини через різні Telegram-канали, зокрема читає про обстріли й бойові дії. Це стало причиною постійних тривог у дитини, і Маша вирішила втрутитися. Вона видалила всі групи з його телефона, намагаючись зменшити потік негативної інформації, що впливає на емоційний стан сина.

"Він запитує мене, що буде, якщо тата поранять? А що буде, якщо тата вб’ють?", — поділилася Маша.

Єфросиніна переживає за сина. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Маша також розповіла, що їй самій буває дуже важко підтримувати сина. Попри її сильний характер та публічну відкритість, моменти тривоги за чоловіка і дітей іноді і для неї стають справжнім викликом. Щоб допомогти синові впоратися з переживаннями, вона залучає Тимура, коли той має змогу приїхати додому хоча б ненадовго.

"Коли Тимур буває вдома, прошу його поговорити із Сашком про те, що сина хвилює. І Тимур завжди знаходить слова, аби заспокоїти його. У мене ці розмови зазвичай викликають сльози. Незважаючи на свою відкритість і бажання допомагати іншим, я все ще почуваюся дуже незахищеною", — зазначила телеведуча.

Маша також поділилася, що намагається розвивати в дітей почуття відповідальності та сили. Однак війна залишає свій слід, і навіть у 10-річного Сашка виникають питання, на які важко знайти відповіді.

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