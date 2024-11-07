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Єфросиніна перевтілилася у яскраву крадійку заради збору для ЗСУ

7 листопада 2024 15:07
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Маша Єфросиніна вразила новим відео — фатальна звабниця з несподіваною місією
Маша Єфросиніна. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Українська телеведуча Маша Єфросиніна не перестає дивувати своїх шанувальників і нагадала всім, що вона — не лише яскрава ведуча, а й талановита акторка. Вона постала в образі фатальної спокусниці та суперкрадійки, яка вміє не лише керувати мотоциклом, а й ефектно викрадати коштовності.

На своїй сторінці в Instagram 45-річна зірка поділилася відповідним роликом.

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В ньому показана мініатюрна історія, створена з гумором та чарівністю, яка має важливу мету — допомогти українським захисницям.

Про що нове відео Єфросиніної

Сюжет розпочинається на вулиці, але поступово перетворюється у своєрідний "мініблокбастер" з безліччю яскравих моментів. У фіналі героїня Єфросиніної нейтралізує охоронця та викрадає не просто будь-яку коштовність, а… дорогу туфельку.

Єфросиніна перевтілилася у яскраву крадійку заради збору для ЗСУ - фото 1
Єфросиніна у ролі злодійки. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Проте трофей цей їй потрібен зовсім не для себе — вона має намір обміняти його на зимові берці для жінок-військових.

Єфросиніна перевтілилася у яскраву крадійку заради збору для ЗСУ - фото 2
Єфросиніна краде туфельку. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

У пості зірка зазначила, що наразі вдома їй також прохолодно, але це ніщо порівняно з умовами, в яких перебувають українські захисниці на фронті. Єфросиніна розповіла, що під час осінніх холодів і відсутності центрального опалення, вони змушені виконувати свій обов'язок в окопах, просто неба.

"Під лінією зіткнення, де нема затишку чи комфорту, наші героїні щодня борються за наше майбутнє", — написала вона.

Єфросиніна перевтілилася у яскраву крадійку заради збору для ЗСУ - фото 3
Єфросиніна відкрила новий збір. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча звернула увагу, що на передовій одночасно перебувають близько 4000 жінок, які не мають відповідного зимового взуття.

Зважаючи на це, Маша запустила ініціативу під назвою "Місія БЕРЦІ" та оголосила збір 10 мільйонів гривень для закупівлі теплих жіночих берців. 

Раніше ми писали про те, що Єфросиніна розповіла, як її син перелякався через атаку ''шахедів''.

Також ми повідомляли, що Єфросиніна відреагувала на чутки, що робила уколи "Оземпіку".

 

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