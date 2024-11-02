Маша Єфросиніна розповіла, як її син пережив атаку дронів на Київ 2 листопада - фото

Єфросиніна розповіла, як її син перелякався через атаку шахедів
Телеведуча Маша Єфросиніна та її родина, як і всі мешканці столиці, сьогодні пережили гучну ніч. Російську окупанти знову атакували Київ шахедами.
У своєму Instagram Єфросиніна розповіла, як жахливу ніч пережив її 10-річний син Сашко.
Син Єфросиніної перелякався через атаку БпЛА на Київ
Під ранок російські війська знову атакували столицю дронами. Протягом декількох годин у місті було чутно гучні вибухи та роботу ППО.
Як розповіла телеведуча, напередодні ввечері вона залишила Сашка у бабусі і була дуже схвильована, коли у Києві почалася повітряна тривога.
Єфросиніна поділилася скриншотом листування із сином, у якій хлопчик писав мамі про свій страх та емоції. Як написав 10-річний Сашко, коли він на власні очі побачив, як летить шахед, він відчув "ніби нічого в ньому немає".
"Залишила Сашка в мами на ніч і такий жахливий ранок. Моя дитина, як і всі українські діти, переживає досвід, якого не має бути в їхніх життях. Ніколи не пробачу це. Завжди бачитиму перелякані очі мого сина в кожній отсосійській харі", — емоційно висловилася ведуча.
Станом на зараз відомо про падіння уламків в шести районах Києва. Руйнування зазнали житлові будинки, також пошкоджені авто та приватна власність. В області є перебої зі світлом.
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