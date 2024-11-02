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Єфросиніна розповіла, як її син перелякався через атаку шахедів

2 листопада 2024 13:00
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Маша Єфросиніна розповіла, як її син пережив атаку дронів на Київ 2 листопада - фото
Маша Єфросиніна з сином. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Телеведуча Маша Єфросиніна та її родина, як і всі мешканці столиці, сьогодні пережили гучну ніч. Російську окупанти знову атакували Київ шахедами.

У своєму Instagram Єфросиніна розповіла, як жахливу ніч пережив її 10-річний син Сашко.

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Під ранок російські війська знову атакували столицю дронами. Протягом декількох годин у місті було чутно гучні вибухи та роботу ППО.

Як розповіла телеведуча, напередодні ввечері вона залишила Сашка у бабусі і була дуже схвильована, коли у Києві почалася повітряна тривога. 

Єфросиніна поділилася скриншотом листування із сином, у якій хлопчик писав мамі про свій страх та емоції. Як написав 10-річний Сашко, коли він на власні очі побачив, як летить шахед, він відчув "ніби нічого в ньому немає".

Маша Єфросиніна показала листування із сином
Маша Єфросиніна показала листування із сином. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Залишила Сашка в мами на ніч і такий жахливий ранок. Моя дитина, як і всі українські діти, переживає досвід, якого не має бути в їхніх життях. Ніколи не пробачу це. Завжди бачитиму перелякані очі мого сина в кожній отсосійській харі", — емоційно висловилася ведуча.

Станом на зараз відомо про падіння уламків в шести районах Києва. Руйнування зазнали житлові будинки, також пошкоджені авто та приватна власність. В області є перебої зі світлом. 

Раніше Гайтана показала свою підрослу доньку від відомого продюсера, з якою виїхала за кордон.

Також Віктор Павлік розкрив деталі, як його 40-річному сину вдалося виїхати до США під час війни.

Київ українські зірки війна в Україні Маша Єфросініна діти

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