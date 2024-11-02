Маша Ефросинина рассказала, как ее сын пережил атаку дронов на Киев 2 ноября - фото

Маша Ефросинина с сыном. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина и ее семья, как и все жители столицы, сегодня пережили шумную ночь. Российские оккупанты снова атаковали Киев шахедами.

В своем Instagram Ефросинина рассказала, как ужасную ночь пережил ее 10-летний сын Саша.

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Под утро российсике войска снова атаковали столицу дронами. В течение нескольких часов в городе были слышны громкие взрывы и работа ПВО.

Как рассказала телеведущая, накануне вечером она оставила Сашу у бабушки и была очень взволнована, когда в Киеве началась воздушная тревога.

Ефросинина поделилась скриншотом переписки с сыном, в которой мальчик писал маме о своем страхе и эмоциях. Как написал 10-летний Саша, когда он собственными глазами увидел, как летит шахед, он почувствовал "будто ничего в нем нет".

Маша Ефросинина показала переписку с сыном. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Оставила Сашу у мамы на ночь и такое ужасное утро. Мой ребенок, как и все украинские дети, переживает опыт, которого не должно быть в их жизни. Никогда не прощу это. Всегда буду видеть испуганные глаза моего сына в каждой отсосийской харе", — эмоционально выразилась ведущая.

На данный момент известно о падении обломков в шести районах Киева. Разрушения подверглись жилым домам, также повреждены авто и частная собственность. В области есть перебои со светом.

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