Маша Ефросинина поразила новым видео — роковая обольстительница с неожиданной миссией

Ефросинина превратилась в яркую воровку ради сбора для ВСУ
Украинская телеведущая Маша Ефросинина не перестает удивлять своих поклонников и напомнила всем, что она не только яркая ведущая, но и талантливая актриса. Она предстала в образе роковой соблазнительницы и супер воровки, которая умеет не только управлять мотоциклом, но и эффектно красть драгоценности.
На своей странице в Instagram 45-летняя звезда поделилась соответствующим роликом.
В нем показана миниатюрная история, созданная с юмором и обаянием, имеющая важную цель — помочь украинским защитницам.
О чем новое видео Ефросининой
Сюжет начинается на улице, но постепенно превращается в своеобразный "миниблокбастер" с множеством ярких моментов. В финале героиня Ефросининой нейтрализует телохранителя и похищает не просто любую драгоценность, а… дорогую туфельку.
Однако трофей этот ей нужен совсем не для себя — она намерена обменять его на зимние берцы для военных женщин.
В посту звезда отметила, что в настоящее время дома ей тоже прохладно, но это ничто по сравнению с условиями, в которых находятся украинские защитницы на фронте. Ефросинина рассказала, что во время осенних холодов и отсутствия центрального отопления, они вынуждены выполнять свой долг в окопах, под открытым небом.
"Под линией столкновения, где нет уюта или комфорта, наши героини каждый день борются за наше будущее", — написала она.
Телеведущая обратила внимание, что на передовой одновременно находятся около 4000 женщин, не имеющих соответствующей зимней обуви.
Учитывая это, Маша запустила инициативу под названием "Миссия БЕРЦЫ" и объявила сбор 10 миллионов гривен для закупки теплых женских берцов.
Ранее мы писали о том, что Ефросинина рассказала, как ее сын испугался из-за атаки ''шахедов''.
Также мы сообщали, что Ефросинина отреагировала на слухи, что делала уколы "Оземпика".
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