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Ефросинина превратилась в яркую воровку ради сбора для ВСУ

7 ноября 2024 15:07
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Маша Ефросинина поразила новым видео — роковая обольстительница с неожиданной миссией
Маша Ефросинина. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Украинская телеведущая Маша Ефросинина не перестает удивлять своих поклонников и напомнила всем, что она не только яркая ведущая, но и талантливая актриса. Она предстала в образе роковой соблазнительницы и супер воровки, которая умеет не только управлять мотоциклом, но и эффектно красть драгоценности.

На своей странице в Instagram 45-летняя звезда поделилась соответствующим роликом.

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В нем показана миниатюрная история, созданная с юмором и обаянием, имеющая важную цель — помочь украинским защитницам.

О чем новое видео Ефросининой

Сюжет начинается на улице, но постепенно превращается в своеобразный "миниблокбастер" с множеством ярких моментов. В финале героиня Ефросининой нейтрализует телохранителя и похищает не просто любую драгоценность, а… дорогую туфельку.

Ефросинина превратилась в яркую воровку ради сбора для ВСУ - фото 1
Ефросинина в качестве воровки. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Однако трофей этот ей нужен совсем не для себя — она намерена обменять его на зимние берцы для военных женщин.

Ефросинина превратилась в яркую воровку ради сбора для ВСУ - фото 2
Ефросинина ворует туфельку. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

В посту звезда отметила, что в настоящее время дома ей тоже прохладно, но это ничто по сравнению с условиями, в которых находятся украинские защитницы на фронте. Ефросинина рассказала, что во время осенних холодов и отсутствия центрального отопления, они вынуждены выполнять свой долг в окопах, под открытым небом.

"Под линией столкновения, где нет уюта или комфорта, наши героини каждый день борются за наше будущее", — написала она.

Ефросинина превратилась в яркую воровку ради сбора для ВСУ - фото 3
Ефросинина открыла новый сбор. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая обратила внимание, что на передовой одновременно находятся около 4000 женщин, не имеющих соответствующей зимней обуви.

Учитывая это, Маша запустила инициативу под названием "Миссия БЕРЦЫ" и объявила сбор 10 миллионов гривен для закупки теплых женских берцов. 

Ранее мы писали о том, что Ефросинина рассказала, как ее сын испугался из-за атаки ''шахедов''.

Также мы сообщали, что Ефросинина отреагировала на слухи, что делала уколы "Оземпика".

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Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

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