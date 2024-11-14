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Єфросиніна у сміливому образі здивувала відвертою фотосесією

14 листопада 2024 12:06
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Зухвала фотосесія Маші Єфросиніної — лише тренч і харизма
Маша Єфросиніна. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Українська телеведуча та відома громадська діячка Маша Єфросиніна знову здивувала своїх шанувальників і медіаспільноту новою сміливою фотосесією, в якій з'явилася у розкішному тренчі, вдягненому майже на голе тіло. Своїм вчинком Маша вкотре продемонструвала свою впевненість і вміння виглядати бездоганно. 

Відповідними кадрами вона поділилась у своєму Instagram

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Фотосесія вийшла дуже елегантною і водночас зухвалою — Марія вміє триматися так, що це виглядає стильно та витончено.

Нові кадри вона підписала однією фразою: "Ти розумієш..". Залишається загадкою, кому вона адресувала ці слова, але не виключено, що чоловікові Тимуру Хромаєву, який зараз служить у ЗСУ.

Єфросиніна у сміливому образі здивувала відвертою фотосесією - фото 1
Єфросиніна знялась у новій фотосесії. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Якось Єфросиніна зізналася, що вважає зовнішній вигляд справжньою "зброєю", яка допомагає їй відчувати незалежність та впевненість.

І здається, вона має намір використовувати цю силу на повну, не боячись експериментувати з образом, щоб надихати жінок по всій Україні. 

Єфросиніна у сміливому образі здивувала відвертою фотосесією - фото 2
Лише тренч і нічого зайвого. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Відзначимо, що у свої 45 років зірка дійсно виглядає приголомшливо, і це не випадковість. Єфросиніна вже неодноразово ділилася секретами своєї фігури: вона активно займається спортом, обираючи ті види активності, що приносять їй радість, дотримується принципів правильного харчування та веде здоровий спосіб життя.

Єфросиніна у сміливому образі здивувала відвертою фотосесією - фото 3
Єфросиніній личить цей тренч. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Марія продовжує доводити, що вік — лише цифра, і завжди можна виглядати прекрасно, якщо дбати про своє тіло та душу. 

Раніше ми писали про те, що Єфросиніна перевтілилася у яскраву крадійку заради збору для ЗСУ.

Також ми повідомляли, що Єфросиніна розповіла, як її син перелякався через атаку шахедів.

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