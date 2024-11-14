Вызывающая фотосессия Маши Ефросининой — только тренч и харизма

Маша Ефросинина. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и известная общественная деятельница Маша Ефросинина снова удивила своих поклонников и медиасообщество новой смелой фотосессией, в которой появилась в роскошном тренче, одетом почти на голое тело. Своим поступком Маша в очередной раз продемонстрировала свою уверенность и умение выглядеть безупречно.

Соответствующими кадрами она поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Ефросинина отважилась на смелый образ

Фотосессия получилась очень элегантной и одновременно дерзкой — Мария умеет держаться так, что это выглядит стильно и утонченно.

Новые кадры она подписала одной фразой: "Ты понимаешь...". Остается загадкой, кому она адресовала эти слова, но не исключено, что мужу Тимуру Хромаеву, который сейчас служит в ВСУ.

Ефросинина снялась в новой фотосессии. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Однажды Ефросинина призналась, что считает внешний вид настоящим "оружием", которое помогает ей чувствовать независимость и уверенность.

И кажется, она намерена использовать эту силу по полной, не боясь экспериментировать с образом, чтобы вдохновлять женщин по всей Украине.

Только тренч и ничего лишнего. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что в свои 45 лет звезда действительно выглядит ошеломляюще, и это не случайность. Ефросинина уже неоднократно делилась секретами своей фигуры: она активно занимается спортом, выбирая приносящие ей радость виды активности, соблюдает принципы правильного питания и ведет здоровый образ жизни.

Ефросининой подходит этот тренч. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Мария продолжает доказывать, что возраст — лишь цифра, и всегда можно выглядеть прекрасно, если заботиться о своем теле и душе.

Ранее мы писали о том, что Ефросинина превратилась в яркую воровку ради сбора для ВСУ.

Также мы сообщали, что Ефросинина рассказала, как ее сын испугался из-за атаки шахедов.