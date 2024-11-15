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Ефросинина поделилась реакцией сына на службу папы в ВСУ

15 ноября 2024 13:01
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Сын Маши Ефросининой боится за отца в ВСУ - как звезда поддерживает ребенка
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев. Фото: Instagram.com/timur_khromaev
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина поделилась трогательными деталями, как ее семья справляется с испытаниями войны. Ее муж, Тимур Хромаев, ныне защищает Украину в составе Вооруженных сил, а 10-летний сын Саша испытывает сложные эмоции из-за тревожных новостей и долгой разлуки с отцом.

Об этом Ефросинина рассказала в интервью Elle.

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Ефросинина поделилась переживаниями за сына

По словам Маши, Саша хорошо понимает, что происходит, и внимательно следит за происходящим. Парень постоянно мониторит новости через разные Telegram-каналы, в частности, читает об обстрелах и боевых действиях. Это послужило причиной постоянных тревог у ребенка, и Маша решила вмешаться. Она удалила все группы из его телефона, пытаясь уменьшить поток отрицательной информации, влияющей на эмоциональное состояние сына.

"Он спрашивает меня, что будет, если папу ранят? А что будет, если папу убьют?", — поделилась Маша.

Ефросинина поделилась реакцией сына на службу папы в ВСУ - фото 1
Ефросинина переживает за сына. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Маша также рассказала, что ей самой бывает очень тяжело поддерживать сына. Несмотря на сильный характер и публичную открытость, моменты тревоги за мужа и детей порой становятся для нее настоящим вызовом. Чтобы помочь сыну справиться с переживаниями, она привлекает Тимура, когда у него есть возможность приехать домой хотя бы ненадолго.

"Когда Тимур бывает дома, прошу его поговорить с Сашей о том, что сына волнует. И Тимур всегда находит слова, чтобы успокоить его. У меня эти разговоры обычно вызывают слезы. Несмотря на свою открытость и желание помогать другим, я все еще чувствую себя очень сильно. незащищенной", — отметила телеведущая.

Маша также поделилась, что пытается развивать у детей чувство ответственности и силы. Однако война оставляет свой след, и даже у 10-летнего Саши возникают вопросы, на которые трудно найти ответы.

Ранее мы писали о том, что Ефросинина превратилась в яркую воровку ради сбора для ВСУ.

Также мы сообщали, что Ефросинина рассказала, как ее сын испугался из-за атаки шахедов.

ВСУ знаменитости Маша Ефросинина звезды телеведущие

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