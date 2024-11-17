Ефросинина с сыном скрывалась от ракет в метро

Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина показала, как скрывалась с сыном Александром от российских ракет. Звезда бежала к ближайшей станции столичного метро.

Соответствующие фото она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Ведущая показалась в спортивном костюме и очках в метро. Она вместе с 10-летним сыном Александром утром пришла прятаться от российских ракет и дронов в столичное метро. Звезда призналась, что сегодня они вдвоем были вынуждены быстро собираться и бежать в укрытие.

"Однажды "две стены" нас сегодня не успокоили. Мы снова в метро. Но почувствовали себя там "новичками в классе" — прибежали во взрывы почти босиком", — написала ведущая.

Ефросинина рассказала, как они проводили время, пока наши защитники сбивали дроны и ракеты в небе над Украиной.

"Люди вокруг с карематами, рюкзаками, водой, одеялами и спальниками. Молодежь читает книги. Мы же рассматривали карту движения ракет и желали россии гореть в жгучей скамье на несколько поколений вперед", — добавила она.

Маша Ефросинина с сыном Александром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Ранее мы писали о том, что Ефросинина превратилась в яркую воровку ради сбора для ВСУ. А также ведущая рассказала, как ее сын испугался из-за атаки шахедов.