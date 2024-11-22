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З'явився шанс на примирення принца Гаррі з королівською родиною

22 листопада 2024 07:07
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Чи можливе примирення між Чарльзом і Гаррі — нові подробиці
Король Чарльз III і принц Гаррі. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Британське суспільство знову обговорює стосунки короля Чарльза III та його молодшого сина, принца Гаррі. Новий виток у їхній складній історії може статися, якщо Клайв Олдертон, особистий секретар монарха, вирішить залишити свою посаду.

Про це повідомляє видання ОК.

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57-річний Олдертон, якого називають "воротарем короля", займається не лише офіційними справами монарха, а й часто впливає на сімейні питання. За словами інсайдерів, саме він став одним із головних опонентів Гаррі в королівському домі.

Подейкують, що Олдертон наполягав на обмеженні участі герцога Сассекського у сімейних справах після того, як Гаррі та Меган Маркл вирішили жити окремо від королівської сім’ї.

З'явився шанс на примирення принца Гаррі з королівською родиною - фото 1
Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл. Фото: скриншот відео

Це ще більше ускладнило й без того непрості стосунки між принцом і його батьком. Однак можливий відхід Олдертона може відкрити шлях до діалогу між Чарльзом і Гаррі.

Попри це, більшість експертів вважають, що Гаррі не повернеться до виконання навіть мінімальних королівських обов’язків. Герцог облаштував нове життя в США зі своєю дружиною та дітьми і неодноразово наголошував, що прагне зберігати незалежність.

З'явився шанс на примирення принца Гаррі з королівською родиною - фото 2
Король Чарльз зі своїми синами — Гаррі та Вільямом. Фото: скриншот відео

Проте залишається надія, що відставка особистого секретаря монарха зможе посприяти примиренню. Багато хто вірить, що Чарльз і Гаррі ще знайдуть спільну мову, хоча шлях до цього буде нелегким.

Раніше ми писали про те, що стала відома причина конфлікту принца Гаррі з королем Чарльзом.

Також ми повідомляли, що у мережі з'явилося небачене фото Меган Маркл.

принц Гаррі знаменитості король Чарльз ІІІ королівська родина зірки

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