Чи можливе примирення між Чарльзом і Гаррі — нові подробиці

З'явився шанс на примирення принца Гаррі з королівською родиною
Британське суспільство знову обговорює стосунки короля Чарльза III та його молодшого сина, принца Гаррі. Новий виток у їхній складній історії може статися, якщо Клайв Олдертон, особистий секретар монарха, вирішить залишити свою посаду.
Про це повідомляє видання ОК.
Чому ця обставина може відіграти важливу роль у відносинах принца Гаррі з батьком
57-річний Олдертон, якого називають "воротарем короля", займається не лише офіційними справами монарха, а й часто впливає на сімейні питання. За словами інсайдерів, саме він став одним із головних опонентів Гаррі в королівському домі.
Подейкують, що Олдертон наполягав на обмеженні участі герцога Сассекського у сімейних справах після того, як Гаррі та Меган Маркл вирішили жити окремо від королівської сім’ї.
Це ще більше ускладнило й без того непрості стосунки між принцом і його батьком. Однак можливий відхід Олдертона може відкрити шлях до діалогу між Чарльзом і Гаррі.
Попри це, більшість експертів вважають, що Гаррі не повернеться до виконання навіть мінімальних королівських обов’язків. Герцог облаштував нове життя в США зі своєю дружиною та дітьми і неодноразово наголошував, що прагне зберігати незалежність.
Проте залишається надія, що відставка особистого секретаря монарха зможе посприяти примиренню. Багато хто вірить, що Чарльз і Гаррі ще знайдуть спільну мову, хоча шлях до цього буде нелегким.
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