Возможно ли примирение между Чарльзом и Гарри — новые подробности

Король Чарльз III и принц Гарри. Фото: скриншот видео

Британское общество вновь обсуждает отношения короля Чарльза III и его младшего сына, принца Гарри. Новый виток в их сложной истории может произойти, если Клайв Олдертон, личный секретарь монарха, решит покинуть свой пост.

Об этом сообщает издание ОК.

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57-летний Олдертон, которого называют "вратарем короля", занимается не только официальными делами монарха, но и часто влияет на семейные вопросы. По словам инсайдеров, именно он стал одним из главных оппонентов Гарри в королевском доме.

Говорят, что Олдертон настаивал на ограничении участия герцога Сассекского в семейных делах после того, как Гарри и Меган Маркл решили жить отдельно от королевской семьи.

Принц Гарри с супругой Меган Маркл. Фото: скриншот видео

Это еще больше усугубило и без того непростые отношения между принцем и его отцом. Однако возможный уход Олдертона может открыть путь к диалогу между Чарльзом и Гарри.

Несмотря на это, большинство экспертов считают, что Гарри не вернется к исполнению даже минимальных королевских обязанностей. Герцог обустроил новую жизнь в США со своей женой и детьми и неоднократно отмечал, что стремится сохранять независимость.

Король Чарльз со своими сыновьями — Гарри и Уильямом. Фото: скриншот видео

Однако остается надежда, что отставка личного секретаря монарха сможет поспособствовать примирению. Многие верят, что Чарльз и Гарри еще найдут общий язык, хотя путь к этому будет нелегким.

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