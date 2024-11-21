Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Принц Гаррі заінтригував відео з тату-салону arrow

Принц Гаррі заінтригував відео з тату-салону

21 листопада 2024 07:00
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Принц Гаррі відвідав тату-салон — чим закінчився візит
Принц Гаррі. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

На церемонії закриття "Ігор нескорених" у Ванкувері 16 лютого 2025 року виступить Jelly Roll, відомий американський музикант. Ця подія стала однією з найбільш обговорюваних після несподіваного й веселого відео з принцом Гаррі

Відео було опубліковано на сторінці Invictus Games Vancouver Whistler 2025 в Instagram.

Читайте також:

Навіщо принц Гаррі пішов до тату-салону

У ролику герцог Сассекський вирушив у популярний нью-йоркський тату-салон East Side Ink, де його зустрів сам Jelly Roll. Салон славиться тим, що його клієнтами були такі знаменитості, як Роберт Дауні-молодший і Скарлетт Йоганссон.

У відео Jelly Roll несподівано "перетворюється" на майстра татуювань і пропонує принцу зробити його перше тату. Гаррі погоджується, хоча спершу пояснює, що прийшов лише запросити музиканта виступити на закритті "Ігор нескорених".

Принц Гаррі заінтригував відео з тату-салону - фото 1
Jelly Roll став майстром татуювань для принца Гаррі. Фото: скриншот відео

Після нетривалих вагань герцог сідає в крісло, а Jelly Roll починає "творити". Наприкінці ролика Гаррі дивиться у дзеркало й помічає на своїй шиї напис "I am Jelly Roll". Схоже, тату виявилося лише жартом, адже музикант швидко втікає, весело промовивши: "Побачимося у Ванкувері!".

Принц Гаррі заінтригував відео з тату-салону - фото 2
Тату на тілі принца Гаррі. Фото: скриншот відео

Це кумедне відео стало частиною промокампанії, яка привертає увагу до майбутніх змагань. Раніше принца Гаррі помітили в Канаді під час запуску шкільної програми "Ігор нескорених". Він відвідав Grey Cup у Ванкувері та спілкувався зі школярами у Seaforth Armory, розповідаючи про важливість турніру.

Нагадаємо, "Ігри нескорених" — це спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали травми чи захворювання під час служби. Ідею створення змагань 2014 року запропонував принц Гаррі. Наступний цикл змагань відбудеться з 8 до 16 лютого 2025 року у Ванкувері та Вістлері, й участь у церемонії закриття Jelly Roll вже підтвердив. 

Раніше ми писали про те, що стала відома причина конфлікту принца Гаррі з королем Чарльзом.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп не вижене принца Гаррі з США завдяки Меланії.

принц Гаррі знаменитості Тату королівська родина зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:45 День Гідності та Свободи — історія свята в Україні

07:38 Жінка здавала позиції ЗСУ в Торецьку — як покарав суд

07:18 У Дніпрі пролунали потужні вибухи

07:01 Що робити, якщо банкомат ПриватБанку "з'їв" картку

06:45 Що буде з боргами військовослужбовця у випадку його смерті

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

06:30 В Україні продовжує падати вартість пшениці — ціни на зернові

06:30 Родич працює в ТЦК — чого він не має права робити

Ексклюзив

06:17 Зима без світла — чи готові українці виїжджати за кордон

06:15 Закордонний стаж — кому врахують під час призначення пенсії

07:45 День Гідності та Свободи — історія свята в Україні

07:38 Жінка здавала позиції ЗСУ в Торецьку — як покарав суд

07:18 У Дніпрі пролунали потужні вибухи

07:01 Що робити, якщо банкомат ПриватБанку "з'їв" картку

06:45 Що буде з боргами військовослужбовця у випадку його смерті

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

06:30 В Україні продовжує падати вартість пшениці — ціни на зернові

06:30 Родич працює в ТЦК — чого він не має права робити

Ексклюзив

06:17 Зима без світла — чи готові українці виїжджати за кордон

06:15 Закордонний стаж — кому врахують під час призначення пенсії

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024
Ексклюзив

18:43 Трамвай життя — реалії сьогодення у воєнному Миколаєві

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо