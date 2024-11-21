Принц Гаррі відвідав тату-салон — чим закінчився візит

Принц Гаррі. Фото: скриншот відео

На церемонії закриття "Ігор нескорених" у Ванкувері 16 лютого 2025 року виступить Jelly Roll, відомий американський музикант. Ця подія стала однією з найбільш обговорюваних після несподіваного й веселого відео з принцом Гаррі.

Відео було опубліковано на сторінці Invictus Games Vancouver Whistler 2025 в Instagram.

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Навіщо принц Гаррі пішов до тату-салону

У ролику герцог Сассекський вирушив у популярний нью-йоркський тату-салон East Side Ink, де його зустрів сам Jelly Roll. Салон славиться тим, що його клієнтами були такі знаменитості, як Роберт Дауні-молодший і Скарлетт Йоганссон.

У відео Jelly Roll несподівано "перетворюється" на майстра татуювань і пропонує принцу зробити його перше тату. Гаррі погоджується, хоча спершу пояснює, що прийшов лише запросити музиканта виступити на закритті "Ігор нескорених".

Jelly Roll став майстром татуювань для принца Гаррі. Фото: скриншот відео

Після нетривалих вагань герцог сідає в крісло, а Jelly Roll починає "творити". Наприкінці ролика Гаррі дивиться у дзеркало й помічає на своїй шиї напис "I am Jelly Roll". Схоже, тату виявилося лише жартом, адже музикант швидко втікає, весело промовивши: "Побачимося у Ванкувері!".

Тату на тілі принца Гаррі. Фото: скриншот відео

Це кумедне відео стало частиною промокампанії, яка привертає увагу до майбутніх змагань. Раніше принца Гаррі помітили в Канаді під час запуску шкільної програми "Ігор нескорених". Він відвідав Grey Cup у Ванкувері та спілкувався зі школярами у Seaforth Armory, розповідаючи про важливість турніру.

Нагадаємо, "Ігри нескорених" — це спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали травми чи захворювання під час служби. Ідею створення змагань 2014 року запропонував принц Гаррі. Наступний цикл змагань відбудеться з 8 до 16 лютого 2025 року у Ванкувері та Вістлері, й участь у церемонії закриття Jelly Roll вже підтвердив.

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