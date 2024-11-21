Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Принц Гарри заинтриговал видео из тату-салона arrow

Принц Гарри заинтриговал видео из тату-салона

21 ноября 2024 07:00
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Принц Гарри посетил тату-салон – чем закончился визит
Принц Гарри. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

На церемонии закрытия "Игр непокоренных" в Ванкувере 16 февраля 2025 года выступит Jelly Roll, известный американский музыкант. Это событие стало одним из самых обсуждаемых после неожиданного и веселого видео с принцем Гарри.

Видео было опубликовано на странице Invictus Games Vancouver Whistler 2025 в Instagram.

Читайте также:

Зачем принц Гарри пошел в тату-салон

В ролике герцог Сассекский отправился в популярный нью-йоркский тату-салон East Side Ink, где его встретил сам Jelly Roll. Салон славится тем, что его клиентами были такие знаменитости как Роберт Дауни-младший и Скарлетт Йоганссон.

В видео Jelly Roll неожиданно "превращается" в мастера татуировок и предлагает принцу сделать его первое тату. Гарри соглашается, хотя сначала объясняет, что пришел только пригласить музыканта выступить на закрытии "Игр непокоренных".

Принц Гарри заинтриговал видео из тату-салона - фото 1
Jelly Roll стал мастером татуировок для принца Гарри. Фото: скриншот видео

После непродолжительных колебаний герцог садится в кресло, а Jelly Roll начинает "творить". В конце ролика Гарри смотрит в зеркало и замечает на своей шее надпись "I am Jelly Roll". Похоже, тату было сделано только в шутку, ведь музыкант быстро убегает, весело произнеся: "Увидимся в Ванкувере!".

Принц Гарри заинтриговал видео из тату-салона - фото 2
Тату на теле принца Гарри. Фото: скриншот видео

Это забавное видео стало частью промокампании, привлекающей внимание к предстоящим соревнованиям. Ранее принца Гарри заметили в Канаде при запуске школьной программы "Игр непокоренных". Он посетил Grey Cup в Ванкувере и пообщался со школьниками в Seaforth Armory, рассказывая о важности турнира.

Напомним, "Игры непокоренных" — это спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы или заболевания во время службы. Идею создания соревнований в 2014 году предложил принц Гарри. Следующий цикл соревнований состоится с 8 по 16 февраля 2025 года в Ванкувере и Уистлере, и участие в церемонии закрытия Jelly Roll уже подтвердил.

Ранее мы писали о том, что стала известна причина конфликта принца Гарри с королем Чарльзом.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп не выгонит принца Гарри из США благодаря Мелании.

принц Гарри знаменитости Тату королевская семья звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:17 Во Львовской области работник ТЦК взяла взятку — что решил суд

08:16 В ряде областей вводят экстренные отключения света

08:00 Украинцы могут получить 10,8 тыс. грн в ноябре — условия

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

07:48 Оккупанты повредили предприятие в Днепре — что известно

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

07:45 День Достоинства и Свободы — история праздника в Украине

07:38 Женщина сдавала позиции ВСУ в Торецке — как наказал суд

07:18 В Днепре прогремели мощные взрывы

07:01 Что делать, если банкомат ПриватБанка "съел" карту

06:45 Что будет с долгами военнослужащего в случае его смерти

08:17 Во Львовской области работник ТЦК взяла взятку — что решил суд

08:16 В ряде областей вводят экстренные отключения света

08:00 Украинцы могут получить 10,8 тыс. грн в ноябре — условия

07:48 Оккупанты повредили предприятие в Днепре — что известно

07:45 День Достоинства и Свободы — история праздника в Украине

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

07:38 Женщина сдавала позиции ВСУ в Торецке — как наказал суд

07:18 В Днепре прогремели мощные взрывы

07:01 Что делать, если банкомат ПриватБанка "съел" карту

06:45 Что будет с долгами военнослужащего в случае его смерти

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024
Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо