Принц Гарри посетил тату-салон – чем закончился визит

Принц Гарри. Фото: скриншот видео

На церемонии закрытия "Игр непокоренных" в Ванкувере 16 февраля 2025 года выступит Jelly Roll, известный американский музыкант. Это событие стало одним из самых обсуждаемых после неожиданного и веселого видео с принцем Гарри.

Видео было опубликовано на странице Invictus Games Vancouver Whistler 2025 в Instagram.

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Зачем принц Гарри пошел в тату-салон

В ролике герцог Сассекский отправился в популярный нью-йоркский тату-салон East Side Ink, где его встретил сам Jelly Roll. Салон славится тем, что его клиентами были такие знаменитости как Роберт Дауни-младший и Скарлетт Йоганссон.

В видео Jelly Roll неожиданно "превращается" в мастера татуировок и предлагает принцу сделать его первое тату. Гарри соглашается, хотя сначала объясняет, что пришел только пригласить музыканта выступить на закрытии "Игр непокоренных".

Jelly Roll стал мастером татуировок для принца Гарри. Фото: скриншот видео

После непродолжительных колебаний герцог садится в кресло, а Jelly Roll начинает "творить". В конце ролика Гарри смотрит в зеркало и замечает на своей шее надпись "I am Jelly Roll". Похоже, тату было сделано только в шутку, ведь музыкант быстро убегает, весело произнеся: "Увидимся в Ванкувере!".

Тату на теле принца Гарри. Фото: скриншот видео

Это забавное видео стало частью промокампании, привлекающей внимание к предстоящим соревнованиям. Ранее принца Гарри заметили в Канаде при запуске школьной программы "Игр непокоренных". Он посетил Grey Cup в Ванкувере и пообщался со школьниками в Seaforth Armory, рассказывая о важности турнира.

Напомним, "Игры непокоренных" — это спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы или заболевания во время службы. Идею создания соревнований в 2014 году предложил принц Гарри. Следующий цикл соревнований состоится с 8 по 16 февраля 2025 года в Ванкувере и Уистлере, и участие в церемонии закрытия Jelly Roll уже подтвердил.

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