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Жидков після тривалого мовчання запустив російськомовний проєкт

11 листопада 2024 17:00
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Валерій Жидков зараз - сценарист Кварталу 95 запустив російськомовне шоу - відео
Валерій Жидков. Фото: instagram.com/valeryzhidkov_official
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков вперше за тривалий час вийшов на зв'язок з шанувальниками. Шоумен разом зі своєю донькою Лізою запустив подкаст. 

Перше відео з'явилося на YouTube.

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Колишній автор "Кварталу 95" та його 20-річна донька вирішили створити свій подкаст під назвою "Двоеточие", в якому будуть обговорювати різні теми з протилежних точок зору. 

Щоправда, робити новий проєкт Жидкови вирішили російською мовою. У коментарях під відео українці обурилися таким рішенням шоумена.

Окрім того, деякі коментатори негативно відреагували на тези, які підтримали Валерій та Ліза. У своїй бесіді батько та донька говорили про багатоженство.

"Будемо чесні, для розмноження багато чоловіків не треба, треба багато жінок. Суспільство, в якому є один самець та багато самиць, звучить як максимально робоча система. Навіть у курятнику один півень і багато курок", — сказала Ліза.

Валерій Жидков з донькою
Валерій Жидков з донькою. Фото: скриншот

На думку коментаторів, в час, коли в країні йде війна та гинуть дуже багато чоловіків, такі слова можуть бути образливими.

"Сьогодні багато жінок залишились вдовами, а діти сиротами. Окремі узагальнюючі висловлювання надто боляче відгукуються". 

"Дуже інтелектуальна розмова, де людей з курками порівнюють".

"Чоловіків багато не потрібно... У наших реаліях ваші слова звучать  цинічно".

Зазначимо, що зараз шоумен не розкриває своє місцезнаходження. Але, судячи із геолокації в соцмережах Жидкова, він виїхав до Австрії.

Ймовірне місцезнаходження Валерія Жидкова
Ймовірне місцезнаходження Валерія Жидкова. Фото: скриншот

Раніше зірка "Кварталу 95" Олена Кравець розповіла секрети виховання двійнят.

Також редакція Новини.LIVE пригадала, хто з українських зірок розпочинав кар'єру в КВК.

соцмережі Квартал 95 українські зірки сценарист "Жіночий квартал"

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