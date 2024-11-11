Валерій Жидков зараз - сценарист Кварталу 95 запустив російськомовне шоу - відео

Жидков після тривалого мовчання запустив російськомовний проєкт
Сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков вперше за тривалий час вийшов на зв'язок з шанувальниками. Шоумен разом зі своєю донькою Лізою запустив подкаст.
Перше відео з'явилося на YouTube.
Валерій Жидков розпочав своє російськомовне шоу
Колишній автор "Кварталу 95" та його 20-річна донька вирішили створити свій подкаст під назвою "Двоеточие", в якому будуть обговорювати різні теми з протилежних точок зору.
Щоправда, робити новий проєкт Жидкови вирішили російською мовою. У коментарях під відео українці обурилися таким рішенням шоумена.
Окрім того, деякі коментатори негативно відреагували на тези, які підтримали Валерій та Ліза. У своїй бесіді батько та донька говорили про багатоженство.
"Будемо чесні, для розмноження багато чоловіків не треба, треба багато жінок. Суспільство, в якому є один самець та багато самиць, звучить як максимально робоча система. Навіть у курятнику один півень і багато курок", — сказала Ліза.
На думку коментаторів, в час, коли в країні йде війна та гинуть дуже багато чоловіків, такі слова можуть бути образливими.
"Сьогодні багато жінок залишились вдовами, а діти сиротами. Окремі узагальнюючі висловлювання надто боляче відгукуються".
"Дуже інтелектуальна розмова, де людей з курками порівнюють".
"Чоловіків багато не потрібно... У наших реаліях ваші слова звучать цинічно".
Зазначимо, що зараз шоумен не розкриває своє місцезнаходження. Але, судячи із геолокації в соцмережах Жидкова, він виїхав до Австрії.
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