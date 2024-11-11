Валерий Жидков сейчас - сценарист Квартала 95 запустил русскоязычное шоу - видео

Валерий Жидков. Фото: instagram.com/valeryzhidkov_official

Сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков впервые за длительное время вышел на связь с поклонниками. Шоумен вместе со своей дочерью Лизой запустил подкаст.

Первое видео появилось на YouTube.

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Бывший автор "Квартала 95" и его 20-летняя дочь решили создать свой подкаст под названием "Двухточие", в котором будут обсуждать различные темы с противоположных точек зрения.

Правда, делать новый проект Жидковы решили на русском языке. В комментариях под видео украинцы возмутились подобным решением шоумена.

Кроме того, некоторые комментаторы негативно отреагировали на тезисы, поддержанные Валерием и Лизой. В своей беседе отец и дочь говорили о многоженстве.

"Будем честны, для размножения много мужчин не нужно, нужно много женщин. Общество, в котором есть один самец и много самок, звучит как максимально рабочая система. Даже в курятнике один петух и много куриц", — сказала Лиза.

Валерий Жидков с дочерью. Фото: скриншот

По мнению комментаторов, в то время как в стране идет война и гибнут очень многие мужчины, такие слова могут быть оскорбительными.

"Сегодня многие женщины остались вдовами, а дети сиротами. Отдельные обобщающие высказывания слишком больно отзываются".

"Очень интеллектуальный разговор, где людей с курицей сравнивают".

"Мужчин много не нужно... В наших реалиях ваши слова звучат цинично" .

Отметим, что сейчас шоумен не раскрывает свое местонахождение. Но, судя по геолокации в соцсетях Жидкова, он уехал в Австрию.

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