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Жидков после долгого молчания запустил русскоязычный проект

11 ноября 2024 17:00
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Валерий Жидков сейчас - сценарист Квартала 95 запустил русскоязычное шоу - видео
Валерий Жидков. Фото: instagram.com/valeryzhidkov_official
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков впервые за длительное время вышел на связь с поклонниками. Шоумен вместе со своей дочерью Лизой запустил подкаст.

Первое видео появилось на YouTube.

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Бывший автор "Квартала 95" и его 20-летняя дочь решили создать свой подкаст под названием "Двухточие", в котором будут обсуждать различные темы с противоположных точек зрения.

Правда, делать новый проект Жидковы решили на русском языке. В комментариях под видео украинцы возмутились подобным решением шоумена.

Кроме того, некоторые комментаторы негативно отреагировали на тезисы, поддержанные Валерием и Лизой. В своей беседе отец и дочь говорили о многоженстве.

"Будем честны, для размножения много мужчин не нужно, нужно много женщин. Общество, в котором есть один самец и много самок, звучит как максимально рабочая система. Даже в курятнике один петух и много куриц", — сказала Лиза.

Валерий Жидков с дочерью
Валерий Жидков с дочерью. Фото: скриншот

По мнению комментаторов, в то время как в стране идет война и гибнут очень многие мужчины, такие слова могут быть оскорбительными.

"Сегодня многие женщины остались вдовами, а дети сиротами. Отдельные обобщающие высказывания слишком больно отзываются".

"Очень интеллектуальный разговор, где людей с курицей сравнивают".

"Мужчин много не нужно... В наших реалиях ваши слова звучат цинично" .

Отметим, что сейчас шоумен не раскрывает свое местонахождение. Но, судя по геолокации в соцсетях Жидкова, он уехал в Австрию.

Вероятное местонахождение Валерия Жидкова
Вероятное местонахождение Валерия Жидкова. Фото: скриншот

Ранее звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала секреты воспитания близнецов.

Также редакция Новини.LIVE вспомнила, кто из украинских звезд начинал карьеру в КВН.

соцсети Квартал 95 украинские звезды сценарист "Женский квартал"

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