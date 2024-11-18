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Женя Галич поскаржився на малі заробітки в шоу-бізнесі

18 листопада 2024 13:31
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Фронтмен O.TORVALD поскаржився на фінансові труднощі
Женя Галич. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Фронтмен гурту O.TORVALD і військовослужбовець ЗСУ Женя Галич назвав свій річний дохід та пояснив, як розподіляє зароблені гроші. Виступи на сцені, які колись були основним джерелом доходу, зараз майже не приносять прибутку, але артист знаходить інші способи фінансово підтримувати родину.

Про це Женя Галич розповів в інтерв’ю для проєкту Муз_Тренд.

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Галич зазначив, що його річний дохід складає до двох мільйонів гривень. Щомісячно це приблизно 100–120 тисяч гривень. Частина цих грошей йде на утримання сім’ї, яка зараз проживає в Польщі. Його дружина Валерія разом із двома дітьми переїхала за кордон, що, за словами Жені, є досить витратною справою.

Через потребу зменшити час за кермом Галич переїхав до орендованої квартири в центрі Києва, вартість якої становить 25 тисяч гривень на місяць. Він пояснив, що водіння стало для нього тригером через численні поїздки під час війни. Крім того, музикант щодня витрачає близько тисячі гривень на харчування.

Женя Галич поскаржився на малі заробітки в шоу-бізнесі - фото 1
Гурт O.TORVALD. Фото: Instagram.com/jenia_galich

Половину своїх концертних гонорарів Женя передає підрозділу, в якому служить. Він також забезпечує свою команду, виплачуючи їм зарплати. Щодо доходів із шоу-бізнес, то тут ситуація не найкраща. Наразі джерелами доходу для Галича залишаються:

  • Зарплата військового.
  • Кафе "Хайросте", яке пара відкрила разом із дружиною (приблизно 50 тисяч гривень на місяць).
  • Роялті за музику, які приносять близько 200 тисяч гривень на квартал. Найбільше коштів надходить за трек "Київ вдень і вночі".

Галич відзначив, що незважаючи на непрості обставини, продовжує підтримувати свою родину та підрозділ. Але шоу-бізнес, за його словами, зараз далеко не головне джерело фінансової стабільності.

Раніше ми писали про те, що Женя Галич із ЗСУ поділився планами повернення родини з Польщі до України.

Також ми повідомляли, що Женя Галич дав інструкцію, як правильно карати чоловіків, які виїхали з України.

знаменитості музика доходи зірки Женя Галич

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