Фронтмен O.TORVALD пожаловался на финансовые затруднения

Женя Галич. Фото: скриншот видео

Фронтмен группы O.TORVALD и военнослужащий ВСУ Женя Галич назвал свой годовой доход и объяснил, как распределяет заработанные деньги. Выступления на сцене, которые раньше были основным источником дохода, сейчас почти не приносят прибыли, но артист находит другие способы финансово поддерживать семью.

Об этом Женя Галич рассказал в интервью для проекта Муз_Тренд.

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Галич отметил, что его годовой доход составляет до двух миллионов гривен. Ежемесячно это примерно 100-120 тысяч гривен. Часть этих денег идет на содержание семьи, сейчас проживающей в Польше. Его жена Валерия вместе с двумя детьми переехала за границу, что, по словам Жени, достаточно затратное дело.

Из-за необходимости уменьшить время за рулем Галич переехал в арендованную квартиру в центре Киева, стоимость которой составляет 25 тысяч гривен в месяц. Он объяснил, что вождение стало для него триггером из-за многочисленных поездок во время войны. Кроме того, музыкант ежедневно тратит около тысячи гривен на питание.

Группа O.TORVALD. Фото: Instagram.com/jenia_galich

Половину своих концертных гонораров Женя передает подразделению, где служит. Он также обеспечивает свою команду, выплачивая им зарплаты. Что касается доходов с шоу-бизнеса, то здесь ситуация не самая лучшая. Пока источниками дохода для Галича остаются:

Зарплата военного.

Кафе "Хайросте", которое пара открыла вместе с женой (около 50 тысяч гривен в месяц).

Роялти за музыку, которые приносят около 200 тысяч гривен в квартал. Больше всего средств поступает за трек "Киев днем и ночью".

Галич отметил, что, несмотря на непростые обстоятельства, продолжает поддерживать свою семью и подразделение. Но шоу-бизнес, по его словам, сейчас далеко не главный источник финансовой устойчивости.

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