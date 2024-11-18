Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Женя Галич пожаловался на малые заработки в шоу-бизнесе arrow

Женя Галич пожаловался на малые заработки в шоу-бизнесе

18 ноября 2024 13:31
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Фронтмен O.TORVALD пожаловался на финансовые затруднения
Женя Галич. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Фронтмен группы O.TORVALD и военнослужащий ВСУ Женя Галич назвал свой годовой доход и объяснил, как распределяет заработанные деньги. Выступления на сцене, которые раньше были основным источником дохода, сейчас почти не приносят прибыли, но артист находит другие способы финансово поддерживать семью.

Об этом Женя Галич рассказал в интервью для проекта Муз_Тренд.

Читайте также:

Сколько зарабатывает Женя Галич за год

Галич отметил, что его годовой доход составляет до двух миллионов гривен. Ежемесячно это примерно 100-120 тысяч гривен. Часть этих денег идет на содержание семьи, сейчас проживающей в Польше. Его жена Валерия вместе с двумя детьми переехала за границу, что, по словам Жени, достаточно затратное дело.

Из-за необходимости уменьшить время за рулем Галич переехал в арендованную квартиру в центре Киева, стоимость которой составляет 25 тысяч гривен в месяц. Он объяснил, что вождение стало для него триггером из-за многочисленных поездок во время войны. Кроме того, музыкант ежедневно тратит около тысячи гривен на питание.

Женя Галич пожаловался на малые заработки в шоу-бизнесе - фото 1
Группа O.TORVALD. Фото: Instagram.com/jenia_galich

Половину своих концертных гонораров Женя передает подразделению, где служит. Он также обеспечивает свою команду, выплачивая им зарплаты. Что касается доходов с шоу-бизнеса, то здесь ситуация не самая лучшая. Пока источниками дохода для Галича остаются:

  • Зарплата военного.
  • Кафе "Хайросте", которое пара открыла вместе с женой (около 50 тысяч гривен в месяц).
  • Роялти за музыку, которые приносят около 200 тысяч гривен в квартал. Больше всего средств поступает за трек "Киев днем и ночью".

Галич отметил, что, несмотря на непростые обстоятельства, продолжает поддерживать свою семью и подразделение. Но шоу-бизнес, по его словам, сейчас далеко не главный источник финансовой устойчивости.

Ранее мы писали о том, что Женя Галич из ВСУ поделился планами возвращения семьи из Польши в Украину.

Также мы сообщали, что Женя Галич дал инструкцию, как правильно наказывать выехавших из Украины мужчин.

знаменитости музыка доходы звезды Женя Галич

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:17 Ущерб на сотни тысяч — на Харьковщине поймали рыбака-браконьера

14:15 Зеленский представит "План стойкости Украины", — СМИ

14:13 Умеров заявил о разработке трех цифровых платформ в 2025 году

14:05 Синоптики предупредили Львовщину об опасной погоде завтра

14:05 В ВСУ назвали ключевые события за 1000 дней войны — инфографика

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:03 Поддержка детей-ВПЛ — какие льготы доступны в ноябре

13:53 Неслучайный удар — Зеленский прокомментировал обстрел Одессы

13:47 В Германии отреагировали на разрешение бить по РФ — что сказали

13:46 В ДТП на Киевщине столкнулись три автомобиля — много пострадавших

13:45 На Днепропетровщине ликвидировали группу рэкетиров — детали

14:17 Ущерб на сотни тысяч — на Харьковщине поймали рыбака-браконьера

14:15 Зеленский представит "План стойкости Украины", — СМИ

14:13 Умеров заявил о разработке трех цифровых платформ в 2025 году

14:05 Синоптики предупредили Львовщину об опасной погоде завтра

14:05 В ВСУ назвали ключевые события за 1000 дней войны — инфографика

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:03 Поддержка детей-ВПЛ — какие льготы доступны в ноябре

13:53 Неслучайный удар — Зеленский прокомментировал обстрел Одессы

13:47 В Германии отреагировали на разрешение бить по РФ — что сказали

13:46 В ДТП на Киевщине столкнулись три автомобиля — много пострадавших

13:45 На Днепропетровщине ликвидировали группу рэкетиров — детали

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает