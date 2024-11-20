Новий трейлер "Майнкрафт" — відео

Кадр з фільму "Майнкрафт". Фото: скриншот YouTube

Компанія Warner Bros. випустила новий трейлер фільму "Майнкрафт". Прем'єра запланована на весну 2025 року.

Трейлер був опублікований на YouTube.

Читайте також:

Сюжет "Майнкрафт"

У новому трейлері глядачі дізнаються історію походження персонажа Джека Блека, Стіва, який, вочевидь, був звичайним хлопцем (насправді шахтарем), який викопав синій куб і потрапив у країну блоків.

За сюжетом, четверо невдах вириваються зі свого реального життя у потойбічний світ, де разом із місцевим диваком вирушають на пошуки порятунку королівства від сил зла. Вони відкривають у собі внутрішні якості, які роблять їх унікальними та прекрасними, і врешті-решт повертаються додому, де їм дають другий шанс вирватися зі своєї шкаралупи і процвітати.

"Щоб повернутися додому, їм доведеться освоїти цей світ (і захистити його від злих істот, таких як Пігліни та Зомбі), вирушаючи в магічний квест з несподіваним експертом-крафтером Стівом (Чорним). Разом їхня пригода змусить усіх п'ятьох бути сміливими та відновити зв'язок з якостями, які роблять кожного з них унікальним творцем... саме ті навички, які їм потрібні, щоб процвітати в реальному світі", — йдеться в описі.

Прем'єра фільму запланована на 4 квітня 2025 року.

Раніше ми писали про те, що Рідлі Скотт почав роботу над фільмом "Гладіатор 3". А також ми повідомляли, що кінокритики назвали найзнаковіший фільм усіх часів.