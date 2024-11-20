Новый трейлер "Майнкрафт" — видео

Фото из фильма "Майнкрафт". Фото: скриншот YouTube

Компания Warner Bros. выпустила новый трейлер фильма "Майнкрафт". Премьера запланирована на весну 2025 года.

Трейлер был опубликован на YouTube.

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В новом трейлере зрители узнают историю происхождения персонажа Джека Блэка, Стива, который, очевидно, был обычным парнем (на самом деле шахтером), который выкопал синий куб и попал в страну блоков.

По сюжету четверо неудачников вырываются из своей реальной жизни в потусторонний мир, где вместе с местным чудаком отправляются на поиски спасения королевства от сил зла. Они открывают в себе внутренние качества, которые делают их уникальными и прекрасными, и наконец возвращаются домой, где им дают второй шанс вырваться из своей скорлупы и процветать.

"Чтобы вернуться домой, им придется освоить этот мир (и защитить его от злых существ, таких как Пиглины и Зомби), отправляясь в магический квест с неожиданным экспертом-крафтером Стивом (Черным). Вместе их приключение заставит всех пятерых быть смелыми и восстановить связь с качествами, которые делают каждого из них уникальным творцом... именно те навыки, которые им нужны, чтобы преуспеть в реальном мире", — говорится в описании.

Премьера фильма намечена на 4 апреля 2025 года.

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