Коли вийде у прокат "Бріджит Джонс. У захваті від хлопця" — дата

Трейлер "Бріджит Джонс. У захваті від хлопця". Фото: скриншот

Бріджит Джонс повертається на великі екрани. Студія Universal представила перший трейлер нової частини. Картина "Бріджит Джонс. У захваті від хлопця" вийде в прокат вже наступного року до Дня усіх закоханих.

Про це пише Vogue.

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"Бріджит Джонс. У захваті від хлопця" вийде у прокат в 2025

На великих екранах з'явиться продовження улюбленої багатьма історії про самотню журналістку Бріджит Джонс. Її "щоденники" та любовні трикутники звели свого часу практично весь світ з розуму, і тепер 51-річна жінка знову повертається у наше життя.

Новий фільм знятий за мотивами роману Гелен Філдінг "Бріджит Джонс. У захваті від хлопця", що вийшов 2013 року. Події будуть розгоратися за 4 роки після історії "Дитина Бріджит Джонс". Марк Дарсі, на жаль, гине від міни в Судані і жінка виховує самостійно двох малюків. Її порятунком стають соцмережі для знайомств.

У каст потрапили Г’ю Грант. Він зіграє Деніела Клівера, який обожнює алкоголь, роботу та секс. Також у фільмі побачимо Чіветел Еджіофор в образі молодого вчителя в дитячій школі та Лео Вудолл — в персонажі молодого та сексуального Рокстера з Твіттеру.

"Бріджит Джонс. У захваті від хлопця". Фото: скриншот

Нагадаємо, що зйомки проєкту "Бріджит Джонс. У захваті від хлопця" переносили через труднощі. Також ми показували ексклюзивні світлини зі зйомок нової частини.