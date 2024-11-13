Когда выйдет в прокат "Бриджит Джонс. В восторге от парня" - дата

Трейлер "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки". Фото: скриншот

Бриджит Джонс возвращается на большие экраны. Студия Universal представила первый трейлер новой части. Картина "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" выйдет в прокат уже в следующем году ко Дню всех влюбленных.

Об этом пишет Vogue.

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"Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" выйдет в прокат в 2025 году

На больших экранах появится продолжение любимой многими истории об одинокой журналистке Бриджит Джонс. Ее "дневники" и любовные треугольники свели в свое время практически весь мир с ума и теперь 51-летняя женщина снова возвращается в нашу жизнь.

Новый фильм снят по мотивам романа Гелен Филдинг "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки", вышедшего в 2013 году. События будут разгораться через 4 года после истории "Ребенок Бриджит Джонс". Марк Дарси, к сожалению, гибнет от мины в Судане и женщина воспитывает самостоятельно двух малышей. Ее спасением становятся соцсети для знакомств.

В каст попали Хью Грант. Он сыграет Дэниела Кливера, обожающего алкоголь, работу и секс. Также в фильме увидим Чиветел Эджиофор в образе молодого учителя в детской школе и Лео Вудолл — в персонаже молодого и сексуального Рокстера из Твиттера.

"Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки". Фото: скриншот

Напомним, что съемки проекта "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" переносили из-за трудностей. Также мы показывали эксклюзивные фотографии со съемок новой части.