Найвеличніший фільм усіх часів — вибір критиків

Фільм ""Втеча з Шоушенка". Фото: скриншот відео

Відомий багатьом культовий фільм "Втеча з Шоушенка" вже понад 20 років тримається на першому місці в списку найкращих фільмів за версією IMDb. Це історія, яка вчить ніколи не здаватися, вірити в себе і боротися за своє майбутнє, навіть якщо здається, що все втрачено.

Сайт Новини.LIVE розповість, чим же цей фільм такий особливий.

Читайте також:

Про що фільм "Втеча з Шоушенка"

Фільм розповідає про Енді Дюфрейна, якого несправедливо звинуватили у вбивстві дружини і засудили до довічного ув'язнення. Його відправляють до в'язниці Шоушенк, де панують жорстокість, несправедливість і корупція. Попри це, Енді не здається. Він знаходить друга Реда, з яким ділиться своїми ідеями і планами. Завдяки терпінню, розуму і вірі у свободу, Енді вдається здійснити майже неможливе — втекти.

Хоча фільм вийшов у 1994 році, спочатку він не став дуже популярним. Але з часом, завдяки відеокасетам і повторним показам, стрічка отримала визнання у всьому світі. Сьогодні її називають шедевром, а мільйони людей повертаються до цієї історії знову і знову.

Енді Дюфрейн — головний герой фільму. Фото: скриншот відео

Цікаво, що автор новели Стівен Кінг, за якою знято фільм, продав права на її екранізацію за символічну суму. Він вірив у те, що ця історія стане чимось більшим. Режисер Френк Дарабонт навіть відмовився від можливості знімати "Список Шиндлера", щоб зосередитися саме на "Втечі з Шоушенка".

Сьогодні "Втеча з Шоушенка" — це не просто кіно. Це історія про те, що навіть у найважчі моменти життя важливо не опускати руки. Надія та наполегливість часом дійсно можуть змінити долю.

Раніше ми писали про те, що кандидат на роль Дамблдора в серіалі про Поттера здивує всіх.

Також ми повідомляли, що новий тизер "Місія неможлива" з Томом Крузом вразив мережу.