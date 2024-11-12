Тизер "Місія неможлива 8": вражаючі кадри фінальної частини

Том Круз. Фото: скриншот відео

У травні 2025 року на великих екранах України з’явиться нова частина легендарної шпигунської серії з відомим актором Томом Крузом. 22 травня українські глядачі побачать довгоочікуваний фільм "Місія неможлива: Фінальна розплата" — продовження захопливої історії, що розгортається після подій, показаних у фільмі раніше.

Компанія Paramount Pictures вже презентувала перший трейлер восьмої частини франшизи.

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Цього разу Ітан Гант та його команда зіткнуться з найнебезпечнішою місією у своїй кар’єрі. До головного акторського складу знову приєднався Том Круз, а також добре відомі фанатам герої у виконанні Вінга Реймса, Саймона Пегга, Ванесси Кірбі, Генрі Черні, Гейлі Етвел, Пом Клементьєв та Есая Моралеса.

Ці актори повертаються, аби розкрити ще більше таємниць і витримати нові випробування.

Фрагмент з тизеру "Місія неможлива. Фінальна розплата". Фото: скриншот відео

Серед нових облич – відомі зірки Анджела Бассетт, Нік Офферман, Ганна Ваддінгем, Голт Маккелені та Кеті О'Браян, які точно додадуть фільму яскравих моментів та інтригуючих поворотів.

Як і в попередніх частинах, режисером виступив Крістофер Маккворрі, який працював над п’ятою, шостою та сьомою частинами "Місії". Він продовжує тримати інтригу і створює справжнє екшн-шоу для шанувальників серії.

Отже, чекати залишилося зовсім недовго! Ті, хто захоплюється пригодами Ітана Ганта, вже можуть відмічати 22 травня 2025 року в календарі як день, коли нова "Місія неможлива" принесе ще більше адреналіну на великі екрани України.

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