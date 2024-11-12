Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Новый тизер "Миссия невозможна" с Томом Крузом поразил сеть arrow

Новый тизер "Миссия невозможна" с Томом Крузом поразил сеть

12 ноября 2024 17:50
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Тизер "Миссия невозможна 8": впечатляющие кадры финальной части
Том Круз. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

В мае 2025 года на больших экранах Украины появится новая часть легендарной шпионской серии с известным актером Томом Крузом. 22 мая украинские зрители увидят долгожданный фильм "Миссия невозможна: Финальная расплата" – продолжение увлекательной истории, разворачивающейся после событий, показанных в фильме ранее.

Компания Paramount Pictures уже представила первый трейлер восьмой части франшизы.

Читайте также:

О чем будет фильм "Миссия невозможна: Финальная расплата"

На этот раз Итан Гант и его команда столкнутся с самой опасной миссией в своей карьере. К главному актерскому составу вновь присоединился Том Круз, а также хорошо известные фанатам герои в исполнении Уинга Реймса, Саймона Пегга, Ванессы Кирби, Генри Черни, Гейли Этвел, Пом Клементьев и Эсая Моралеса.

Эти актеры возвращаются, чтобы раскрыть еще больше тайн и выдержать новые испытания.

Новый тизер "Миссия невозможна" с Томом Крузом поразил сеть - фото 1
Фрагмент из тизера "Миссия невозможна. Финальная расплата". Фото: скриншот видео

Среди новых лиц – известные звезды Анджела Бассетт, Ник Офферман, Анна Ваддингем, Голт Маккелени и Кэти О'Брайан, которые точно добавят фильму ярких моментов и интригующих поворотов.

Как и в предыдущих частях, режиссером выступил Кристофер Маккворри, работавший над пятой, шестой и седьмой частями "Миссии". Он продолжает держать интригу и создает подлинное экшн-шоу для поклонников серии.

Итак, ждать осталось совсем недолго! Увлекающиеся приключениями Итана Ганта уже могут отмечать 22 мая 2025 года в календаре как день, когда новая "Миссия невозможна" принесет еще больше адреналина на большие экраны Украины.

Ранее мы писали о том, что фильм Алана Бадоева "Длинные сутки" снова покажут в кино.

Также мы сообщали, что Marvel показал трейлер "Капитана Америки".

знаменитости кино фильм Том Круз звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:07 Дешевле не найти — в Одессе продают двухуровневый таунхаус, фото

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Срочная новость

17:56 На Київщині пролунали вибухи — чим атакують росіяни

17:51 Украина потеряла 300 млн грн из-за схем с фортификациями, — БЕБ

17:47 Снег осенью — синоптики рассказали погоду в Харькове завтра

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

17:39 Нардеп Костенко раскритиковал расформирование ТЦК

17:32 Укргидрометцентр напугал прогнозом на завтра — к чему готовиться

17:25 Нардеп объяснил детали декриминализации видео для взрослых

17:24 Сложный выбор — какую валюту лучше выбрать для сбережений

17:23 В Одессе восстановят популярный маршрут трамвая — когда ждать

18:07 Дешевле не найти — в Одессе продают двухуровневый таунхаус, фото

Срочная новость

17:56 На Київщині пролунали вибухи — чим атакують росіяни

17:51 Украина потеряла 300 млн грн из-за схем с фортификациями, — БЕБ

17:47 Снег осенью — синоптики рассказали погоду в Харькове завтра

17:39 Нардеп Костенко раскритиковал расформирование ТЦК

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

17:32 Укргидрометцентр напугал прогнозом на завтра — к чему готовиться

17:25 Нардеп объяснил детали декриминализации видео для взрослых

17:24 Сложный выбор — какую валюту лучше выбрать для сбережений

17:23 В Одессе восстановят популярный маршрут трамвая — когда ждать

Новость с фото

17:23 Коллекционеры в восторге — какие старые телефоны стали ценными

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке