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Кинокритики назвали самый знаковый фильм всех времен

18 ноября 2024 18:00
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Величайший фильм всех времен — выбор критиков
Фильм "Побег из Шоушенка". Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Известный многим культовый фильм "Побег из Шоушенка" уже более 20 лет держится на первом месте в списке лучших фильмов по версии IMDb. Это история, которая учит никогда не сдаваться, верить в себя и бороться за свое будущее, даже если кажется, что все потеряно.

Сайт Новини.LIVE расскажет, почему же этот фильм такой особенный.

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Фильм рассказывает об Энди Дюфрейне, которого несправедливо обвинили в убийстве жены и приговорили к пожизненному заключению. Его отправляют в тюрьму Шоушенк, где царят жестокость, несправедливость и коррупция. Несмотря на это, Энди не сдается. Он обретает друга Реда, с которым делится своими идеями и планами. Благодаря терпению, разуму и вере в свободу, Энди удается совершить почти невозможное — убежать.

Хотя фильм вышел в 1994 году, поначалу он не стал слишком популярен. Но со временем благодаря видеокассетам и повторным показам лента получила признание во всем мире. Сегодня ее называют шедевром, а миллионы людей возвращаются к этой истории снова и снова.

Кинокритики назвали самый знаковый фильм всех времен - фото 1
Энди Дюфрейн — главный герой фильма. Фото: скриншот видео

Интересно, что автор новеллы Стивен Кинг, по которому снят фильм, продал права на экранизацию за символическую сумму. Он верил в то, что эта история станет чем-то большим. Режиссер Фрэнк Дарабонт даже отказался от возможности снимать "Список Шиндлера", чтобы сосредоточиться именно на "Побеге из Шоушенка".

Сегодня "Побег из Шоушенка" — это не просто кино. Это история о том, что даже в самые трудные моменты жизни важно не опускать руки. Надежда и настойчивость иногда действительно могут изменить судьбу.

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