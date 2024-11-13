Хто може стати Дамблдором у новому серіалі про Поттера

Марка Райленс. Фото: скриншот відео

Британський актор Марк Райленс може зіграти професора Дамблдора в новому серіалі HBO про Гаррі Поттера, повідомляють інсайдери. Зірка вже отримав пропозицію від HBO, але наразі офіційно не підтвердив своєї участі в проєкті.

Про це повідомляє видання Variety.

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На цю мить серіал про юного мага знаходиться на етапі препродакшну. Кінокомпанія офіційно заявила, що буде розкривати подробиці кастингу тільки після затвердження фінальних договорів.

"Ми розуміємо, що цей проєкт викликає великий інтерес, але остаточні деталі будемо озвучувати поступово", – зазначили представники HBO.

Хто раніше грав Дамблдора

Нагадаємо, першим, хто втілив образ Дамблдора на екрані, був ірландський актор Річард Гарріс, який знявся у перших двох фільмах, але, на жаль, помер у віці 72 років.

Після нього роль перейняв Майкл Гембон, чия акторська гра також підкорила глядачів, однак у 2023 році Гембон також пішов з життя. Тепер компанія шукає нового виконавця, який зможе передати харизму та мудрість цього відомого героя.

Майкл Гембон в ролі Дамблдора. Фото: скриншот відео

Очікується, що новий серіал представить молодих акторів у ролях Гаррі, Герміони та Рона. Для цієї мети HBO почала кастинг серед дітей віком від 9 до 11 років. На інші ролі планується запросити відомих акторів світового рівня, як це було у фільмах "Гаррі Поттер".

Що відомо про Марка Райленса

Марк Райленс – досвідчений актор, якого знають завдяки ролям у театральних постановках та кіно. Його гра в шекспірівських спектаклях здобула широке визнання, а також він був першим керівником лондонського театру Globe.

Марк Райленс. Фото: скриншот відео

У 2015 році Райленс отримав премію "Оскар" за роль у фільмі Стівена Спілберга "Міст шпигунів" і згодом продовжив співпрацю зі Спілбергом у фільмі "Великий дружній велетень". Серед інших відомих фільмів з його участю – "Анонім", "Стрілок" та "Разом з кістками".

HBO сподівається, що новий підхід до кастингу та талановита команда акторів зможуть подарувати нове життя відомій історії, розповівши її сучасним поколінням шанувальників чарівного світу Гаррі Поттера.

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