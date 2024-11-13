Кто может стать Дамблдором в новом сериале о Поттере

Марко Райленс. Фото: скриншот видео

Британский актер Марк Райленс может сыграть профессора Дамблдора в новом сериале HBO о Гарри Поттере, сообщают инсайдеры. Звезда уже получил предложение от HBO, но официально не подтвердил своего участия в проекте.

Об этом сообщает издание Variety .

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На этот момент сериал о юном маге находится на этапе препродакшной. Кинокомпания официально заявила, что будет раскрывать подробности кастинга только после утверждения финальных договоров.

"Мы понимаем, что этот проект вызывает большой интерес, но окончательные детали будем озвучивать постепенно", — отметили представители HBO.

Кто раньше играл Дамблдора

Напомним, первым, кто воплотил образ Дамблдора на экране, был ирландский актер Ричард Гаррис, снявшийся в первых двух фильмах, но, к сожалению, умерший в возрасте 72 лет.

После него роль принял Майкл Хэмбон, чья актерская игра также покорила зрителей, однако в 2023 году Хэмбон также ушел из жизни. Теперь компания ищет нового исполнителя, который сможет передать харизму и мудрость известного героя.

Майкл Хэмбон в роли Дамблдора. Фото: скриншот видео

Ожидается, что новый сериал представит молодых актеров в ролях Гарри, Гермионы и Рона. Для этой цели HBO начала кастинг среди детей от 9 до 11 лет.

На другие роли планируется пригласить известных актеров мирового уровня, как это было в фильмах Гарри Поттер.

Что известно о Марке Райленсе

Марк Райленс — опытный актер, которого знают благодаря ролям в театральных постановках и кино. Его игра в Шекспировских спектаклях получила широкое признание, а также он был первым руководителем лондонского театра Globe.

Марк Райленс. Фото: скриншот видео

В 2015 году Райленс получил премию "Оскар" за роль в фильме Стивена Спилберга "Мост шпионов" и впоследствии продолжил сотрудничество со Спилбергом в фильме "Большой дружеский великан". Среди других известных фильмов с его участием — "Аноним", "Стрелок" и "Вместе с костями".

HBO надеется, что новый подход к кастингу и талантливая команда актеров смогут подарить новую жизнь известной истории, рассказав современным поколениям поклонников больше о волшебном мире Гарри Поттера.

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