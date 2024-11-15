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Вийшов трейлер "Шоугерл" — нова драма з Памелою Андерсон

15 листопада 2024 17:50
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Памела Андерсон у новому фільмі "Шоугерл" — Лас-Вегас, блиск і драма
Памела Андерсон. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Кінокомпанія Roadside Attractions презентувала довгоочікуваний трейлер до драми "Шоугерл", де головну роль виконала відома акторка й модель Памела Андерсон. В українських кінотеатрах стрічку варто очікувати в лютому 2025 року.

Трейлер фільму вже можна побачити на YouTube.

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Події фільму переносять глядача у яскравий та непередбачуваний світ Лас-Вегаса. Памела Андерсон зіграла роль Шеллі, яка присвятила усе своє життя естрадним шоу. Її сцена, костюми, виступи стали для неї всім, але героїня опиняється перед новим викликом — її кар’єра добігає кінця.

У трейлері показано, як Шеллі готується до свого останнього виступу: вона зосереджено надягає вишуканий головний убір, посміхається, хоча у її очах видно суміш страху й невпевненості.

Вийшов трейлер "Шоугерл" — нова драма з Памелою Андерсон - фото 1
Памела Андерсон у новій ролі. Фото: скриншот відео

Напруга наростає, коли у кадрі з'являється менеджер і колишній коханий Шеллі, якого зіграв Дейв Батіста. У новому образі з волоссям саме він повідомляє героїні, що їй доведеться залишити сцену. Це стає переломним моментом у житті Шеллі, яка тепер має переосмислити себе та свої мрії.

Сюжет доповнюють інші персонажі, які додають історії глибини. Джеймі Лі Кертіс у ролі досвідченої подруги Шеллі допомагає їй порадою у важкий час. Кірнан Шипка та Бренда Сонг грають молодих випускниць коледжу, які тільки починають свій шлях до слави та прагнуть стати танцівницями. Біллі Лурд виконує роль доньки Шеллі, що додає драмі особистісного виміру: між ними розвивається непроста історія стосунків, яка загострюється через зміни в житті матері.

Вийшов трейлер "Шоугерл" — нова драма з Памелою Андерсон - фото 2
Це може бути одна з найкращих ролей Андерсон. Фото: скриншот відео

Режисером фільму виступила Джія Коппола, онука культового Френсіса Форда Копполи та племінниця Софії Копполи. Вона вже добре зарекомендувала себе завдяки стрічкам "Пало-Альто" (2013) та "Мейнстрим" (2020). Над сценарієм працювала Кейт Герстен, створивши історію, що балансує між драмою і натхненням.

Раніше ми писали про те, що серіал "Ейфорія" повернеться на екрани.

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