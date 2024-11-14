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Серіал "Ейфорія" повернеться на екрани — шанувальники радіють

14 листопада 2024 17:47
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Третій сезон «Ейфорії» — коли будуть знімати продовження
Зендея. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Генеральний директор HBO Кейсі Блойс спростував чутки про скасування зйомок третього сезону популярного серіалу "Ейфорія".  На нещодавній пресконференції Блойс заявив, що зйомки планують розпочати в січні 2025 року. Він також підтвердив, що новий сезон складатиметься з восьми епізодів.

Про це повідомляє Variety.

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Що відомо про новий сезон серіалу "Ейфорія"

"Серіал привертає багато уваги, адже деякі з його акторів стали справжніми кінозірками. Вони мають інші проєкти, але ми продовжуємо працювати над новим сезоном. Нічого не змінилося", — підкреслив керівник HBO.

За його словами, розмови про скасування зйомок — лише непідтверджені чутки. Він зауважив, що серіал перебуває на етапі препродакшену ще з 2022 року, а затримки були пов'язані з дискусіями щодо сценарію, в яких брали участь режисер Сем Левінсон та головні актори, зокрема Зендея.

Проте зараз команда досягла згоди, і зйомки ось-ось стартують.

Відзначимо, що серіал "Ейфорія", котрий досліджує життя сучасних підлітків та їхні складні життєві ситуації, вже давно здобув популярність завдяки відвертому показу проблем, таких як залежність, психічне здоров'я та складні стосунки.

Серіал "Ейфорія" повернеться на екрани — шанувальники радіють - фото 1
Головна героїня серіалу Ру Беннет. Фото: скриншот відео

Головна героїня, Ру Беннет, яка щойно повернулася з реабілітації після передозування, намагається впоратися зі своїми проблемами, паралельно вибудовуючи непросту дружбу з новою ученицею Джулс.

Прем'єра першого сезону відбулася в червні 2019 року, а другий сезон вийшов на екрани в січні 2022 року.

Раніше ми писали про те, що кандидат на роль Дамблдора в серіалі про Поттера здивує всіх.

Також ми повідомляли, що новий тизер "Місія неможлива" з Томом Крузом вразив мережу.

підлітки кіно фільм Зендея серіал "Ейфорія"

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