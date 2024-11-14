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Сериал "Эйфория" вернется на экраны — поклонники радуются

14 ноября 2024 17:47
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Третий сезон «Эйфории» – когда будут снимать продолжение
Зендея. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Генеральный директор HBO Кейси Блойс опроверг слухи об отмене третьего сезона популярного сериала "Эйфория". На недавней пресс-конференции Блойс заявил, что съемки планируют начать в январе 2025 года.

Об этом сообщает Variety.

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Что известно о новом сезоне сериала "Эйфория"

"Сериал привлекает много внимания, ведь некоторые из его актеров стали настоящими кинозвездами. У них есть другие проекты, но мы продолжаем работать над новым сезоном. Ничего не изменилось" , — подчеркнул руководитель HBO.

По его словам, разговоры об отмене съемок — лишь неподтвержденные слухи. Он отметил, что сериал находится на этапе препродакшена еще с 2022 года, а задержки были связаны с дискуссиями о сценарии, в которых участвовали режиссер Сэм Левинсон и главные актеры, в том числе Зендея.

Однако сейчас команда достигла согласия, и съемки вот-вот стартуют.

Отметим, что сериал "Эйфория", исследующий жизнь современных подростков и их сложные жизненные ситуации, уже давно приобрел популярность благодаря откровенному показу проблем, таких как зависимость, психическое здоровье и сложные отношения.

Сериал "Эйфория" вернется на экраны — поклонники радуются - фото 1
Главная героиня сериала Ру Беннет. Фото: скриншот видео

Главная героиня сериала, Ру Беннет, только что вернувшаяся из реабилитации после передозировки героиня, пытается справиться со своими проблемами, параллельно выстраивая непростую дружбу с новой ученицей Джулс.

Премьера первого сезона прошла в июне 2019 года, а второй сезон вышел на экраны в январе 2022 года.

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подростки кино фильм Зендея сериал "Эйфория"

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