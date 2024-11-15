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Вышел трейлер "Шоугерл" — новая драма с Памелой Андерсон

15 ноября 2024 17:50
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Памела Андерсон в новом фильме "Шоугерл" - Лас-Вегас, блеск и драма
Памела Андерсон. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Кинокомпания Roadside Attractions представила долгожданный трейлер к драме "Шоугерл", где главную роль исполнила известная актриса и модель Памела Андерсон. В украинских кинотеатрах фильм следует ожидать в феврале 2025 года.

Трейлер фильма уже можно увидеть на YouTube .

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События фильма переносят зрителя в яркий и непредсказуемый мир Лас-Вегаса. Памела Андерсон сыграла роль Шелли, посвятившей всю свою жизнь эстрадным шоу. Ее сцена, костюмы, выступления стали для нее всем, но героиня оказывается перед новым вызовом — ее карьера подходит к концу.

В трейлере показано, как Шелли готовится к своему последнему выступлению: она сосредоточенно надевает изысканный головной убор, улыбается, хотя в ее глазах видна смесь страха и неуверенности.

Вышел трейлер "Шоугерл" — новая драма с Памелой Андерсон - фото 1
Памела Андерсон в новой роли. Фото: скриншот видео

Напряжение нарастает, когда в кадре появляется менеджер и бывший любимый Шелли, которого сыграл Дэйв Батиста. В новом образе с волосами именно он сообщает героини, что ей придется покинуть сцену. Это становится переломным моментом в жизни Шелли, которая должна переосмыслить себя и свои мечты.

Сюжет дополняют другие персонажи, придающие истории глубины. Джейми Ли Кертис в качестве опытной подруги Шелли помогает ей советом в тяжелое время. Кирнан Шипка и Бренда Сонг играют молодых выпускниц колледжа, которые только начинают свой путь к славе и стремятся стать танцовщицами. Билли Лурд выполняет роль дочери Шелли, придающей драме личностного измерения: между ними развивается непростая история отношений, обостряющаяся из-за изменений в жизни матери.

Вышел трейлер "Шоугерл" — новая драма с Памелой Андерсон - фото 2
Это может быть одна из лучших ролей Андерсона. Фото: скриншот видео

Режиссером фильма выступила Джия Коппола, внучка культового Фрэнсиса Форда Копполы и племянница Софии Копполы. Она уже хорошо зарекомендовала себя благодаря лентам "Пало-Альто" (2013) и "Мейнстрим" (2020). Над сценарием работала Кейт Герстен, создав балансирующую историю между драмой и вдохновением.

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