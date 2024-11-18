Женя Галич пригадав, як ледь не помер через передозування наркотиками

Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich

Лідер гурту O.TORVALD Женя Галич вперше розповів, як ледь не пішов з життя. Співак зізнався, що декілька разів дивився в очі смерті.

Особистим музикант поділився в інтерв'ю "Муз_Тренд".

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Як розповів Галич, у його житті було два епізоди, коли він ледь не загинув. Вперше музикант відчув наближення смерті в автомобільній аварії близько 15 років тому.

А вдруге співак ледь не лишився життя через передозування наркотиками та алкоголем. Тоді, за словами Галича, він був за крок до смерті.

"Було декілька епізодів у житті, коли я був близький до смерті. По-перше, аварія може в 2010-му році чи 2009-му році. Я не був за кермом. А другий раз, на одному з гастрольних турів. Я перебрав алкоголю і наркотиків. Я зайшов в ванну поблювати, і вдарився головою об ванну та відключився. Я бачив, як з мене душа вже вилітає. Я молився, щоб побачити ще рідних. Я бачив, як сидять навіть люди навколо, хто, де, чим займається — я міг повторити", — зізнався співак.

Євген Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich

Дивом музикант прийшов до тями. Галич пригадав, що відчув, коли повертався до життя.

"Я точно відчув, що я дуже сильно вдихнув, прям як ніби от насосом в мене вдихнули. Я ніби літав номером і просив усіх: "Зайдіть до ванни, я помираю". А потім я сам ожив. Встав, у мене була розбита голова, викликали "швидку". Сказали, що зі мною все нормально, струсу немає, хоча, я впевнений, що він був. Я продовжував себе так вести до війни", — розповів співак.

Раніше Женя Галич розповів про повернення родини з-за кордону до України. Також лідер гурту O.TORVALD висловився, як треба карати чоловіків, які виїхали з країни під час війни.