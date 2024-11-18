Женя Галич вспомнил, как чуть не умер из-за передозировки наркотиков

Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich

Лидер группы O.TORVALD Женя Галич впервые рассказал, как чуть не ушел из жизни. Певец признался, что несколько раз смотрел в глаза смерти.

Личным музыкант поделился в интервью "Муз_Тренд".

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Как рассказал Галич, в его жизни было два эпизода, когда он чуть не погиб. Впервые музыкант почувствовал приближающуюся смерть в автомобильной аварии около 15 лет назад.

А во второй раз певец едва не остался в жизни из-за передозировки наркотиков и алкоголя. Тогда, по словам Галича, он был в шаге от смерти.

"Было несколько эпизодов в жизни, когда я был близок к смерти. Во-первых, авария может в 2010-м году или 2009-м году. Я не был за рулем. А второй раз, на одном из гастрольных туров. Я перебрал алкоголя и наркотиков. Я зашел в ванну поблевать, и ударился головой о ванну и отключился. Я видел, как из меня душа уже вылетает. Я молился, чтобы увидеть еще родных. Я видел, как сидят даже люди вокруг, кто, где, чем занимается — я мог повторить", — признался певец.

Евгений Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich

Чудом музыкант пришел в себя. Галич вспомнил, что почувствовал, когда возвращался к жизни.

"Я точно почувствовал, что я очень сильно вдохнул, прям как будто вот насосом в меня вдохнули. Я будто летал по номеру и просил всех: "Зайдите в ванну, я умираю". А потом я сам ожил. Встал, у меня была разбита голова, вызвали "скорую". Сказали, что со мной все нормально, сотрясения нет, хотя, я уверен, что оно было. Я продолжал себя так вести до войны", — рассказал певец.

Ранее Женя Галич рассказал о возвращении семьи из-за границы в Украину. Также лидер группы O.TORVALD высказался, как нужно наказывать мужчин, выехавших из страны во время войны.