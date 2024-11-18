Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Известный певец признался, как чуть не погиб из-за наркотиков arrow

Известный певец признался, как чуть не погиб из-за наркотиков

18 ноября 2024 12:20
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Женя Галич вспомнил, как чуть не умер из-за передозировки наркотиков
Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Лидер группы O.TORVALD Женя Галич впервые рассказал, как чуть не ушел из жизни. Певец признался, что несколько раз смотрел в глаза смерти.

Личным музыкант поделился в интервью "Муз_Тренд".

Читайте также:

Женя Галич рассказал, как чуть не умер

Как рассказал Галич, в его жизни было два эпизода, когда он чуть не погиб. Впервые музыкант почувствовал приближающуюся смерть в автомобильной аварии около 15 лет назад.

А во второй раз певец едва не остался в жизни из-за передозировки наркотиков и алкоголя. Тогда, по словам Галича, он был в шаге от смерти.

"Было несколько эпизодов в жизни, когда я был близок к смерти. Во-первых, авария может в 2010-м году или 2009-м году. Я не был за рулем. А второй раз, на одном из гастрольных туров. Я перебрал алкоголя и наркотиков. Я зашел в ванну поблевать, и ударился головой о ванну и отключился. Я видел, как из меня душа уже вылетает. Я молился, чтобы увидеть еще родных. Я видел, как сидят даже люди вокруг, кто, где, чем занимается — я мог повторить", — признался певец.

Евгений Галич
Евгений Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich

Чудом музыкант пришел в себя. Галич вспомнил, что почувствовал, когда возвращался к жизни.

"Я точно почувствовал, что я очень сильно вдохнул, прям как будто вот насосом в меня вдохнули. Я будто летал по номеру и просил всех: "Зайдите в ванну, я умираю". А потом я сам ожил. Встал, у меня была разбита голова, вызвали "скорую". Сказали, что со мной все нормально, сотрясения нет, хотя, я уверен, что оно было. Я продолжал себя так вести до войны", — рассказал певец.

Ранее Женя Галич рассказал о возвращении семьи из-за границы в Украину. Также лидер группы O.TORVALD высказался, как нужно наказывать мужчин, выехавших из страны во время войны.

наркотики смерть украинские звезды Женя Галич O.Torvald

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:44 СБУ задержала российских агентов, готовивших теракты в Харькове

12:40 Погода порадует украинцев — прогноз на завтра от Наталки Диденко

12:35 На Днепропетровщине горела конеферма — погибли более 140 животных

12:29 Отрубил голову — на Одесчине мужчина убил пятилетнюю девочку

12:29 Жителей домов могут оштрафовать — какие суммы в 2024 году

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12:28 В Хмельницком пьяный водитель влетел в остановку — есть погибшие

12:21 Замена Taurus — Германия передаст Украине 4000 БпЛА

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

12:15 Во Львове предприятие незаконно купило киоск — что решил суд

12:14 Крупа еще год будет занимать должность главы МСЭК

12:44 СБУ задержала российских агентов, готовивших теракты в Харькове

12:40 Погода порадует украинцев — прогноз на завтра от Наталки Диденко

12:35 На Днепропетровщине горела конеферма — погибли более 140 животных

12:29 Отрубил голову — на Одесчине мужчина убил пятилетнюю девочку

12:29 Жителей домов могут оштрафовать — какие суммы в 2024 году

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12:28 В Хмельницком пьяный водитель влетел в остановку — есть погибшие

12:21 Замена Taurus — Германия передаст Украине 4000 БпЛА

12:15 Во Львове предприятие незаконно купило киоск — что решил суд

12:14 Крупа еще год будет занимать должность главы МСЭК

12:14 Оставайтесь на связи — как зарядить смартфон без света

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег