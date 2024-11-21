Jelly Roll розповів про секрети свого схуднення

Американський співак Jelly Roll. Фото: instagram.com/jellyroll615/

За останній рік американський співак Jelly Roll досяг значних успіхів у схудненні. Зірка поділився, як змінив свій спосіб життя та харчування.

Про це він розповів в інтерв'ю People.

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Співак за останній рік він скинув більше 50 кілограмів. Він почав худнути під час туру "Beautifully Broken", який розпочався у серпні і завершиться наприкінці цього місяця.

"Битва була з харчовою залежністю, яка змінила моє ставлення до їжі за останні 39 років.У мене ніколи не було здорових стосунків з їжею, тому це було найважче. Але як тільки ви починаєте дотриматись здорових звичок — це схоже на лавину. Як тільки цей маленький сніжок почав котитися, він швидко зростає", — поділився виконавець.

Зірка розповів шанувальникам, що саме йому допомагає втрачати зайву вагу. Зокрема, він з командою грає у баскетбол під час туру. Також він повністю змінив свій образ життя під час подорожей. Музикант збільшив фізичну активність та вживає корисну їжу. Співак також бігає 4-6 разів на тиждень та відвідує сауну, щоб виводити зайву рідину з організму.

"Колись у моєму житті був період, коли культура, яку я будував на гастролях, була протилежною. Вона оберталася навколо алкоголю та наркотиків. Зараз наша гастрольна культура базується на правильному харчуванні, фізичних вправах і щоденному емоційному спілкуванні з нашою командою", — додав Jelly Roll.

Співак Jelly Roll. Фото: instagram.com/jellyroll615/

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