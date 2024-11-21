Jelly Roll рассказал о секретах своего похудения

Американский певец Jelly Roll. Фото: instagram.com/jellyroll615/

За последний год американский певец Jelly Roll достиг значительных успехов в похудении. Звезда поделился, как изменил свой образ жизни и питания.

Об этом он рассказал в интервью People.

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Jelly Roll о похудении

Певец за последний год он скинул более 50 килограммов. Он начал худеть во время тура "Beautifully Broken", который начался в августе и завершится в конце этого месяца.

"Битва была с пищевой зависимостью, которая изменила мое отношение к еде за последние 39 лет. У меня никогда не было здоровых отношений с едой, поэтому это было тяжелее всего. Но как только вы начинаете придерживаться здоровых привычек — это похоже на лавину. Как только этот маленький снежок начал катиться, он быстро растет", — поделился исполнитель.

Звезда рассказал поклонникам, что именно ему помогает терять избыточный вес. В частности, он с командой играет в баскетбол во время тура. Также он полностью изменил свой образ жизни во время путешествий. Музыкант увеличил физическую активность и употребляет полезную пищу. Певец также бегает 4-6 раз в неделю и посещает сауну, чтобы выводить излишнюю жидкость из организма.

"Когда-то в моей жизни был период, когда культура, которую я строил на гастролях, была противоположной. Она оборачивалась вокруг алкоголя и наркотиков. Сейчас наша гастрольная культура базируется на правильном питании, физических упражнениях и ежедневном эмоциональном общении с нашей командой", — добавил Jelly. Roll.

Певец Jelly Roll. Фото: instagram.com/jellyroll615/

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