На що хворіє Олег Винник — відомий блогер розкрив діагноз

Олег Винник. Фото: facebook.com/vovchytsya

Співак Олег Винник розповідає, що втік з України за кордон задля лікування від серйозного захворювання. Однак свій діагноз артист називати не поспішає.

Відомий блогер Богдан Беспалов поділився подробицями про хворобу знаменитості.

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Яке захворювання в Олега Винника

Тривалий час у мережі ходили чутки, що співак хворий на рак. Подейкували, що саме через цей страшний діагноз Винник виїхав до Німеччини. Однак пізніше сам артист спростував чутки про те, що має онкологічне захворювання.

"Коли я розповів своєму юристу тут, у Німеччині, що пишуть, що в мене онкологія, він мені дав п'ять і сказав: "Значить, будеш довго жити", — сказав співак.

За словами Беспалова, насправді у Винника діагностували подагру — захворювання, що викликає запалення в суглобах.

"На початку війни від фан-бази, команди, з'явився "вкид". Люди, які наближені до Олега, почали говорити, що він тяжко хворий. Як виявилося, там нічого серйозного не було. Була подагра. Але це подалося, як щось дуже страшне і смертельне", — розповів блогер.

Раніше в мережі вже ходили чутки про те, що в співака є ця хвороба. Відьма Марія Тиха також розповідала, що артист давно страждає на цей недуг.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, як живе таємна дружина Олега Винника Таюне.

Також раніше "клон" Винника закликав співака-втікача повернутися до України.