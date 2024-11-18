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Известный блогер рассекретил диагноз Олега Винника

18 ноября 2024 15:38
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Чем болеет Олег Винник – известный блогер раскрыл диагноз
Олег Винник. Фото: facebook.com/vovchytsya
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Певец Олег Винник рассказывает, что сбежал из Украины за границу ради лечения от серьезного заболевания. Однако свой диагноз артист называть не торопится.

Известный блогер Богдан Беспалов поделился подробностями о болезни знаменитости.

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Какое заболевание у Олега Винника

Долгое время в сети ходили слухи, что певец болен раком. Поговаривали, что именно из-за этого страшного диагноза Винник уехал в Германию. Однако позже сам артист опроверг слухи о том, что онкологическое заболевание.

"Когда я рассказал своему юристу здесь, в Германии, что пишут, что у меня онкология, он мне дал пять и сказал: "Значит, будешь долго жить ", — сказал певец.

По словам Беспалова, на самом деле у Винника диагностировали подагру — заболевание, вызывающее воспаление в суставах.

"В начале войны от фан-базы, команды, появился "вброс". Люди, которые приближены к Олегу, начали говорить, что он тяжело болен. Как оказалось, там ничего серьезного не было. Была подагра. Но это подалось, как что-то очень страшное и смертельное", — рассказал блогер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олег Винник (@olegg._.vynnyk)

Ранее в сети уже ходили слухи, что у певца есть эта болезнь. Ведьма Мария Тиха также рассказывала, что артист давно страдает этим недугом.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, как живет тайная жена Олега Винника Таюне.

Также ранее "клон" Винника призвал беглого певца вернуться в Украину.

болезнь Олег Винник украинские звезды заболевания Богдан Беспалов

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15:35 Зеленский проверил строительство фортификаций на Донеччине

15:25 Куда обращаться при потере удостоверения УБД — порядок действий

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:23 Греция продолжила блокировку своих вод для российских танкеров

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