Чем болеет Олег Винник – известный блогер раскрыл диагноз

Олег Винник. Фото: facebook.com/vovchytsya

Певец Олег Винник рассказывает, что сбежал из Украины за границу ради лечения от серьезного заболевания. Однако свой диагноз артист называть не торопится.

Известный блогер Богдан Беспалов поделился подробностями о болезни знаменитости.

Читайте также:

Какое заболевание у Олега Винника

Долгое время в сети ходили слухи, что певец болен раком. Поговаривали, что именно из-за этого страшного диагноза Винник уехал в Германию. Однако позже сам артист опроверг слухи о том, что онкологическое заболевание.

"Когда я рассказал своему юристу здесь, в Германии, что пишут, что у меня онкология, он мне дал пять и сказал: "Значит, будешь долго жить ", — сказал певец.

По словам Беспалова, на самом деле у Винника диагностировали подагру — заболевание, вызывающее воспаление в суставах.

"В начале войны от фан-базы, команды, появился "вброс". Люди, которые приближены к Олегу, начали говорить, что он тяжело болен. Как оказалось, там ничего серьезного не было. Была подагра. Но это подалось, как что-то очень страшное и смертельное", — рассказал блогер.

Ранее в сети уже ходили слухи, что у певца есть эта болезнь. Ведьма Мария Тиха также рассказывала, что артист давно страдает этим недугом.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, как живет тайная жена Олега Винника Таюне.

Также ранее "клон" Винника призвал беглого певца вернуться в Украину.