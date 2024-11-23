Роман Ясіновський розповів, як виїжджає за кордон під час війни

Роман Ясіновський. Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Український актор Роман Ясіновський розповів, як під час війни він виїжджає за кордон. Зірка фільму "Кіборги" зізнався, що має бронь від мобілізації.

Про це Ясіновський розповів у інтерв'ю Oboz.ua.

Читайте також:

Роман Ясіновський зізнався, чи готовий піти на фронт

Кінозірка поділився, що як актор театру отримав бронь від мобілізації. До лютого Роман має відстрочку від служби в армії, однак за його словами, у разі потреби готовий піти на фронт.

"Якщо потрібно буде піти у військо, піду, я готовий. До початку лютого маю бронь від театру. Як буде далі — час покаже. У будь-якому разі тікати нікуди не збираюся", — сказав актор.

Актор Роман Ясіновський. Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Бронювання дає змогу актору виїжджати на гастролі за кордон. Однак, як поділився Роман, його іноді ображає кількість бюрократії, через яку треба пройти задля того, аби виїхати з країни із благодійною метою.

"Навіть трохи ображаюся, коли маю збирати купу документів для дозволу виїхати за кордон з виставами. Я ж не просто їду заробляти, там насправді платять невеликі кошти. Основна мета поїздок — отримуємо майданчики, на яких можемо говорити про те, що відбувається в Україні. А повертаючись додому, маю можливість привезти якусь машину чи щось інше на допомогу фронту. І постійно це роблю", — розповів Ясіновський.

Нагадаємо, раніше Артур Логай розповів, як актори отримують бронь від мобілізації.

Також ми писали, що актор-воїн Гарік Бірча вперше за тривалий час вийшов на зв'язок.