Роман Ясіновський розповів, як виїжджає за кордон під час війни

Відомий актор розповів, як виїжджає за кордон під час війни
Український актор Роман Ясіновський розповів, як під час війни він виїжджає за кордон. Зірка фільму "Кіборги" зізнався, що має бронь від мобілізації.
Про це Ясіновський розповів у інтерв'ю Oboz.ua.
Роман Ясіновський зізнався, чи готовий піти на фронт
Кінозірка поділився, що як актор театру отримав бронь від мобілізації. До лютого Роман має відстрочку від служби в армії, однак за його словами, у разі потреби готовий піти на фронт.
"Якщо потрібно буде піти у військо, піду, я готовий. До початку лютого маю бронь від театру. Як буде далі — час покаже. У будь-якому разі тікати нікуди не збираюся", — сказав актор.
Бронювання дає змогу актору виїжджати на гастролі за кордон. Однак, як поділився Роман, його іноді ображає кількість бюрократії, через яку треба пройти задля того, аби виїхати з країни із благодійною метою.
"Навіть трохи ображаюся, коли маю збирати купу документів для дозволу виїхати за кордон з виставами. Я ж не просто їду заробляти, там насправді платять невеликі кошти. Основна мета поїздок — отримуємо майданчики, на яких можемо говорити про те, що відбувається в Україні. А повертаючись додому, маю можливість привезти якусь машину чи щось інше на допомогу фронту. І постійно це роблю", — розповів Ясіновський.
Нагадаємо, раніше Артур Логай розповів, як актори отримують бронь від мобілізації.
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