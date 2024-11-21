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Актор-воїн Гарік Бірча вперше за тривалий час вийшов на зв'язок

21 листопада 2024 11:08
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Гарік Бірча зараз - зірка Вітальки вперше за довгий час вийшов на зв'язок
Гарік Бірча. Фото: instagram.com/garik_bircha
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Актор та військовослужбовець Гарік Бірча вперше за тривалий час вийшов на зв'язок у соцмережах. Колишній ведучий "Ліги сміху" засвітився у Львові разом зі своїм колегою, актором Тарасом Стадницьким.

Спільне фото знаменитостей з'явилося у Facebook.

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Актор-воїн наразі перебуває у відпустці, тож у вільний час приїхав погостювати до Львова. Бірча та Стадницький зустрілися біля Ратуші та прогулялися містом.

Тарас Стадницький та Гарік Бірча
Тарас Стадницький та Гарік Бірча. Фото: facebook.com/taras.stadnytskyy

Учасник команди  "V.I.P. Тернопіль" провів для свого колеги невеличку екскурсію Львовом та подякував за його службу в ЗСУ.

"На перший погляд Володька зустрів Вітальку. Насправді ж показав трохи Львова головному сержанту ЗСУ Гаріку Бірчі, поки він у відпустці. Дякую, чоловіче, за час і за службу", — написав Стадницький.

Нагадаємо, Гарік Бірча пішов добровольцем на фронт 2022 року. Зараз актор має звання головного сержанта Збройних Сил.

Раніше відомий телеведучий повідомив, що отримав повістку.

Також ми писали, що Віктор Розовий вперше після поранення взяв участь у зніманнях "Ліги сміху".

ЗСУ соцмережі актори Ліга Сміху українські зірки

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