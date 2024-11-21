Гарік Бірча зараз - зірка Вітальки вперше за довгий час вийшов на зв'язок

Гарік Бірча. Фото: instagram.com/garik_bircha

Актор та військовослужбовець Гарік Бірча вперше за тривалий час вийшов на зв'язок у соцмережах. Колишній ведучий "Ліги сміху" засвітився у Львові разом зі своїм колегою, актором Тарасом Стадницьким.

Спільне фото знаменитостей з'явилося у Facebook.

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Актор-воїн наразі перебуває у відпустці, тож у вільний час приїхав погостювати до Львова. Бірча та Стадницький зустрілися біля Ратуші та прогулялися містом.

Тарас Стадницький та Гарік Бірча. Фото: facebook.com/taras.stadnytskyy

Учасник команди "V.I.P. Тернопіль" провів для свого колеги невеличку екскурсію Львовом та подякував за його службу в ЗСУ.

"На перший погляд Володька зустрів Вітальку. Насправді ж показав трохи Львова головному сержанту ЗСУ Гаріку Бірчі, поки він у відпустці. Дякую, чоловіче, за час і за службу", — написав Стадницький.

Нагадаємо, Гарік Бірча пішов добровольцем на фронт 2022 року. Зараз актор має звання головного сержанта Збройних Сил.

Раніше відомий телеведучий повідомив, що отримав повістку.

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