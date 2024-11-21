Гарик Бирча сейчас - звезда Витальки впервые за долгое время вышел на связь

Гарик Бирча. Фото: instagram.com/garik_bircha

Актер и военнослужащий Гарик Бирча впервые за долгое время вышел на связь в соцсетях. Бывший ведущий "Лиги смеха" засветился во Львове вместе со своим коллегой, актером Тарасом Стадницким.

Совместное фото знаменитостей появилось в Facebook .

Читайте также:

Как выглядит сейчас Гарик Бирча

Актер-воин сейчас находится в отпуске, поэтому в свободное время приехал погостить во Львов. Бирча и Стадницкий встретились возле Ратуши и прогулялись по городу.

Тарас Стадницкий и Гарик Бирча. Фото: facebook.com/taras.stadnytskyy

Участник команды "VIP Тернополь" провел для своего коллеги небольшую экскурсию по Львову и поблагодарил за его службу в ВСУ.

"На первый взгляд Володька встретил Виталику. На самом же деле показал немного Львова главному сержанту ВСУ Гарику Бирче, пока он в отпуске. Спасибо, мужик, за время и за службу", — написал Стадницкий.

Напомним, Гарик Бирча ушел добровольцем на фронт 2022 года. Сейчас актер имеет звание главного сержанта Вооруженных Сил.

Ранее известный телеведущий сообщил, что получил повестку.

Также мы писали, что Виктор Розовый впервые после ранения принял участие в съемках "Лиги смеха".