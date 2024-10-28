Віктор Розовий після поранення на фронті знайшов нову роботу - подробиці

Віктор Розовий. Фото: instagram.com/tet_tv

Зірка "Ліги сміху" та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий повернувся до роботи у цивільному житті після важкого поранення. Комік частково повернувся до улюбленої справи.

Про це він розповів в коментарі "Ближче до зірок".

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Зірка команди "Загорецька Людмила Степанівна" не полишає планів повернутися на сцену, однак поки що немає такої змоги. Втім, Віктор не має намірів зупинятися та вже знайшов спосіб, як використати свій творчий потенціал.

Як розповів гуморист, відтепер він обіймає посаду редактора шоу "Ліга сміху". Брати участь у виступах Розовий поки що не буде, але покращувати жарти учасників буде залюбки.

"Це велика честь для мене. Я люблю "Лігу сміху" й завжди хочу бути корисним. Лікарі мої й фахівці з реабілітації кажуть, що це дуже гарно впливає на процес реабілітації", — розповів актор.

Раніше Віктор Розовий з'явився на футбольному матчі улюбленої команди.

Також Віктор Розовий показав, як не втрачає оптимізму після важкого поранення.