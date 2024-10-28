Виктор Розовый после ранения на фронте нашел новую работу - подробности

Звезда "Лиги смеха" Розовый устроился на работу после ранения
Звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый вернулся к работе в гражданской жизни после тяжелого ранения. Комик частично вернулся к любимому делу.
Об этом он рассказал в комментарии "Ближе к звездам".
Виктор Розовый рассказал о новой работе
Звезда команды "Загорецкая Людмила Степановна" не оставляет планов вернуться на сцену, однако пока нет такой возможности. Впрочем, Виктор не намерен останавливаться и уже нашел способ использования своего творческого потенциала.
Как рассказал юморист, теперь он занимает должность редактора шоу "Лига смеха". Участвовать в выступлениях Розовый пока не будет, но улучшать шутки участников будет охотно.
"Это большая честь для меня. Я люблю "Лигу смеха" и всегда хочу быть полезным. Врачи мои и специалисты по реабилитации говорят, что это очень хорошо влияет на процесс реабилитации", — рассказал актер.
Ранее Виктор Розовый появился на футбольном матче любимой команды.
Также Виктор Розовый показал, как не теряет оптимизма после тяжелого ранения.
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