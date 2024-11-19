Віктор Розовий вперше показався на шоу "Ліга Сміху"

Комік та військовий Віктор Розовий. Фото: скриншот YouTube

Комік та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий, який отримав важке осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання, вперше завітав на шоу "Ліга Сміху". Героя підтримали гучними оваціями.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Віктор Розовий на шоу "Ліга Сміху"

На початку шоу ведучі шоу "Ліга Сміху" Євген Кошовий та Денис Христов повідомили, що у залі присутній Віктор Розовий, який нині проходить реабілітацію після важкого поранення. Від імені всіх українців вони подякували захиснику за те, що завдяки його сміливості зараз мають можливість виступати на сцені.

Присутні в залі підтримали Віктора гучними оплесками.

Захисник завітав на шоу не один, а разом зі своєю дружиною Ольгою Мерзлікіною, з якою зареєстрував шлюб незадовго до поранення.

Віктор Розовий на "Лізі Сміху". Фото: скриншот YouTube

Віктору Розовому аплодують стоячи. Фото: скриншот YouTube

Нині Віктор Розовий він обіймає посаду редактора шоу "Ліга сміху" та допомагає учасникам із жартами.

Раніше Віктор Розовий з'явився на футбольному матчі улюбленої команди. А також Віктор Розовий показав, як не втрачає оптимізму після важкого поранення.